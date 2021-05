Wetenschappers vragen aandacht voor betere ventilatie bij bestrijding corona

We zouden meer op ventilatie moeten inzetten in de strijd tegen corona. Dit zeggen 39 wetenschappers over de hele wereld in het wetenschappelijke tijdschrift Science.

Volgens het RIVM is het onduidelijk of aerosolen, minuscule deeltjes in de lucht die langdurig blijven zweven, een rol spelen bij de verspreiding van het coronavirus. Meerdere wetenschappers zijn het daar niet mee eens. Volgens hen kan goede ventilatie wél helpen tegen het bestrijden van het coronavirus. Ook zeggen ze dat het RIVM achterloopt, als een van de weinige wetenschappelijke instituten in de wereld.

Wetenschappelijke discussie

“In andere landen hebben ze dit probleem al veel eerder ingezien en is men al veel langer bezig met ventilatiemogelijkheden“, aldus Philomena Bluyssen, hoogleraar binnenmilieu aan de TU Delft en medeauteur van het Science-artikel. De wetenschappelijke discussie over de rol van aerosolen bij de verspreiding van het coronavirus speelt al maanden. Er is namelijk ook een groep experts, waaronder het RIVM, die twijfelt over het belang van ventilatie. Ze stellen dat vrijwel alle besmettingen te verklaren zijn op basis van nabij contact met een besmet persoon.