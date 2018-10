WhatsApp komt met nieuwe functie die je leven een stuk relaxter maakt

Word je soms ook horendol van dat oeverloze geklets in groepapps? Wil je in het weekend of op vakantie niet gestoord worden door alle apps van je werk? WhatsApp snapt dat en komt binnenkort met de zogenaamde vakantiemodus.

Want van een vakantiemodus is niet echt sprake als je op vakantie alsnog gestoord wordt door tig oppoppende notificaties. Of dat rode bolletje bij het WhatsApp-icoon dat om je aandacht schreeuwt.

Gearchiveerd

Wat er nieuw is? De vakantiemodus zorgt ervoor dat je chats die je archiveert, gearchiveerd blijven. Dat is nu nog niet zo. Als je een chat archiveert, komt die in je chats alsnog bovenaan te staan wanneer iemand een nieuw berichtje in die chat zet. In de nieuwe functie gebeurt dat niet en komen nieuwe berichtjes van gearchiveerde chats dus niet bovenaan te staan.

Stille modus

Daarnaast komt de chatdienst met een stille modus. Dat houdt in dat je niet alleen geen melding van een appje krijgt, maar er ook geen rood bolletje meer verschijnt. Op Android-toestellen werkt die functie al onder de noemer ‘silent mode’. Wanneer we precies gebruik kunnen maken van de vakantiemodus is nog niet duidelijk, maar de verwachting is dat het binnen een paar maanden zal zijn. Dat maakt het in ieder geval een stuk eenvoudiger om wanneer je vrij bent ongestoord te genieten van de rust.

Bron: Bright.nl. Beeld: iStock