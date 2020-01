Schokkende conclusie: “Wierook blijkt even schadelijk als een sigaret”

Steek jij regelmatig wierook op om tot rust te komen? Dan hebben wij helaas slecht nieuws voor je. Wierook blijkt namelijk nog altijd stoffen te bevatten die erg schadelijk zijn voor je gezondheid, meldt de Belgische consumentenorganisatie Test Aankoop.

Het is niet de 1e keer dat de organisatie alarm slaat: in 2004 en 2013 schreven ze ook al over de schadelijke effecten van wierook, waarna de Europese regelgeving werd aangepast. Toch blijkt deze nog altijd niet te worden nageleefd.

Advertentie

Fijnstof en koolstofmonoxide

Laboratoriumtesten tonen namelijk aan dat er nog altijd kankerverwekkende stoffen als benzeen, formaldehyde en naftaleen in wierook zijn verwerkt. Daarnaast komen er tijdens de verbranding ook fijnstof en koolstofmonoxide vrij die kunnen leiden tot hoofdpijn, duizeligheid, misselijkheid en irritatie van ogen en longen.

Giftige rook

Dit laatste geldt volgens Test Aankoop voor álle wierook, zonder uitzondering: “Ook uit wierook waarin geen synthetische producten, oplosmiddelen of kleurstoffen zitten, komt fijnstof vrij. De rook blijft giftig.” Volgens de organisatie is er dan ook amper verschil tussen in huis roken en het in huis aansteken van wierook.

Direct van de markt halen

Test Aankoop heeft het Belgische ministerie van Volksgezondheid verzocht om de 8 wierrookproducten die ze hebben onderzocht onmiddellijk van de markt te halen. Net als bij sigaretten zou de verkoop van wierook aan mensen onder de 18 jaar verboden moeten worden, zeggen ze. Daarnaast pleiten ze voor een reclameverbod en duidelijke vermelding van de risico’s op etiketten van wierookproducten.

Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Test Aankoop. Beeld: iStock, Twitter