Iedere dag één glaasje wijn drinken, dat zou toch geen probleem zijn voor je gezondheid? Nou, een nieuwe studie maakt die bewering met de grond gelijk. Met meer dan zes glazen wijn of bier per week ben je volgens de onderzoekers namelijk al een dief van je eigen levensjaren. Meer specifiek: met élk glas alcohol dat je te veel drinkt, zou je 30 minuten van je levensverwachting afsnoepen, zo zegt professor David Spiegelhalter van de University of Cambridge tegen The Guardian. Dat is ongeveer hetzelfde effect als een sigaret. Vijf jaar eerder overlijden

Hoe meer alcohol je drinkt, hoe minder lang je leeft, is de algemene conclusie uit de grootschalige nieuwe studie onder 599.912 mensen uit 19 verschillende landen. De deelnemers begonnen gezond aan het onderzoek, zonder een verleden van hartaandoeningen.

En wat bleek? Bij de groep die 10 tot 18 eenheden alcohol per week dronk (200 á 300 gram alcohol), verminderde de levensverwachting met 1 à 2 jaar. Let op: 10 tot 18 eenheden is níet hetzelfde als 10 tot 18 glazen alcohol! Een eenheid alcohol is ongeveer een half glas bier of wijn. Voorbeeld

Een voorbeeld: een 40-jarige man zou dus 1,5 jaar ouder worden als hij géén alcohol drinkt, dan wanneer hij 5 tot 9 glazen alcohol per week drinkt. Drink je meer dan dat, dan verkort het je leven alleen nog maar meer. Drinkers die 350 gram alcohol per week tot zich namen, zullen volgens de onderzoekers namelijk zelfs 4 á 5 jaar eerder overlijden.

Minder kans op hartaanval, maar…

Maar waar komt dan het verhaal vandaan dat wijn juist een positief effect zou hebben op je gezondheid? Nou, de onderzoekers erkennen dat alcohol de kans op een hartaanval ietwat vermindert. Maar daar staat een hoog risico op andere ernstige en mogelijk zelfs dodelijke (hart)aandoeningen tegenover. Zoals een beroerte of aneurysma – een verwijding of uitstulping van een slagader.