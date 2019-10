Libelle Legt Uit: is wijn nu echt gezonder dan bier?

In het weekend is het heerlijk om een drankje te doen in de stad. Maar erg gezond is alcohol natuurlijk niet. Wat is nu eigenlijk een gezondere keuze: wijn of bier?

Als we naar het aantal calorieën kijken, bevat droge witte wijn de minste calorieën. In een glas droge witte wijn (100 ml) zitten 67 kcal. In rosé is dat 71 en in rode wijn 82 kcal. Bier bevat daarentegen 110 calorieën per glas (250 ml).

Maar kunnen we nu zeggen dat wijn gezonder is dan bier? Nee! Eén glas bier is groter dan een glas wijn, waardoor je automatisch meer drinkt als je voor bier kiest. Dit betekent niet direct dat wijn gezonder is. Maar welke alcoholische drank is dan wel het gezondste?

Antioxidanten

Er wordt gezegd dat rode wijn gezonder is dan witte wijn of bier. Dit zou komen door het hogere gehalte aan antioxidanten in rode wijn, zoals flavonoïden. Toch is dit nooit wetenschappelijk onderbouwd. Bovendien blijkt uit een Italiaans onderzoek dat het drinken van matige hoeveelheden bier (1 glas per dag voor vrouwen en 2 voor mannen), dezelfde voordelen heeft voor de gezondheid van het hart als een vergelijkbare hoeveelheid wijn.

Gezonder

Daarnaast toont een ander recent onderzoek in het Journal of Wine Economics aan dat sommige soorten bier zelfs gezonder zijn dan rode wijn. Uit deze studie blijkt namelijk dat het risico op hartaandoeningen en diabetes type 2 lager is bij matige drinkers die bier drinken in plaats van andere soorten alcohol. “Dit effect is iets groter dan bij rode wijn”, legt Michael McCullough, professor aan de California Polytechnic State University en een van de auteurs van de studie, uit.

Meer onderzoek nodig

Diverse onderzoeken tonen dus aan dat laag of matig alcoholgebruik geassocieerd kan worden met betere gezondheidsresultaten. Eén glaasje alcohol per dag zou de kans op hart- en vaatziekten, longkanker en diabetes type 2 kunnen verkleinen, maar om dit zeker te weten moet er meer onderzoek gedaan worden.

Geniet

Het is dus nog te vroeg om een kampioen te bekronen. Bovendien geldt voor alle soorten alcohol natuurlijk: hoe meer je drinkt, hoe groter de kans op schade aan je lichaam en ziektes. Dat geldt voor zowel wijn als voor bier en sterke drank. Kies gewoon het drankje dat je zelf het lekkerste vindt, zodat je er ook echt van geniet. En het allerbelangrijkste is: drink met mate!

Bron: Time, het Voedingscentrum. Beeld: iStock