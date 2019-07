Altijd handig om te weten: welke kleur wijn bevat de minste calorieën?

Dat alcohol niet goed is als je wilt afvallen staat als een paal boven water. En dat wijn geen goed effect heeft op het lichaam ook – al zijn de meningen over rode wijn en gezondheid verdeeld.

Maar we moeten natuurlijk wel een beetje genieten van het leven. En met een glaasje water proosten op het terras in de zon vinden de meesten onder ons toch ietwat saai. Gelukkig kunnen we je wel vertellen welke wijn je het beste kunt kiezen om de calorieën een beetje te beperken om later nog wat borrelhapjes te kunnen bestellen .

1. Droge witte wijn

In een klein glaasje droge witte wijn (100 ml) zitten 67 calorieën. Een groot glas van 150 ml komt op 100 calorieën.

2. Rosé

Klein glaasje rosé? 71 calorieën. Ook het aantal suikers valt hierbij reuze mee: 2,5 gram. Een groot glas van 150 ml bevat 107 calorieën.

3. Mousserende wijn

Hou je wel van een bubbeltje in je glas wijn in de zomer? Dan zit je redelijk goed: een klein glas bevat 74 calorieën en 1,8 gram suiker, en eindigt daarom op plaats 3 in dit rijtje.

3. Rode wijn

Iets minder gebruikelijk in de zomer (maar vooralsnog hartstikke lekker) is een glas rode wijn. Voor een klein glas kun je rekenen op 82 calorieën en een groot glas 123 calorieën (+ 4,5 gram suiker).

4. Zoete witte wijn

Twijfel je tussen droog of zoet? Dan kun je toch maar beter voor de droge variant gaan. In een groot glas zoete witte wijn (150 ml) zitten 144 calorieën. In een kleine, 100 ml, 96 calorieën (wat dus ongeveer gelijk staat aan een gróót glas droge witte wijn).

Wil je het helemaal goed doen, dan kies je voor een alcoholvrije wijn. Met 38 calorieën per glaasje wijn van 100 ml kom je op slechts 38 calorieën. En daar mag je er dan ook wat meer van drinken, want het advies van het Voedingscentrum luidt niet voor niets: het liefst geen alcohol, of in elk geval niet meer dan 1 glas per dag. Dit geldt voor zowel mannen en vrouwen.

Bron: Voedingscentrum. Beeld: iStock