Wil je echt afvallen? Dan moet je híer af en toe mee stoppen

Wanneer je een dieet volgt komt er altijd wel een moment waarop je even de teugels laat vieren, en daarna flink baalt. Je had het immers zó graag willen volhouden zonder te zondigen. Maar wat blijkt? Het onderbreken van een dieet is helemaal niet zo erg. Sterker nog: het zou de kans op afvallen juist vergroten.

Dit blijkt uit een onderzoek dat onlangs werd gepubliceerd in Nature’s International Journal of Obesity.

Snipperdagje

Voor het onderzoek werd een groep van 51 mannen met overgewicht in tweeën gesplitst. Beide groepen moesten het zelfde dieet volgen, met één klein verschil: de ene groep mocht namelijk af en toe een ‘snipperdag’ houden, waarop ze extra mochten eten. Niet onbeperkt, maar wel meer dan volgens hun dieet mocht. De andere groep moest zich juist streng aan hun dieet houden.

Meer kans op afvallen

En wat blijkt? De groep die af en toe een dag mochten zondigen bleken maar liefst 47 procent meer af te vallen dan de groep die juist heel strikt het dieet volgden. Af en toe de teugels laten vieren blijkt dus helemaal niet zo erg te zijn voor je afvalrace.

Bron: Business Insider. Beeld: iStock