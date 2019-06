Van deze 6 voedingsmiddelen ga je veel méér scheetjes laten

Laat je de laatste tijd veel scheetjes? Dat zou gerust kunnen liggen aan de voedingsmiddelen die je eet, want je voeding heeft veel invloed op je maag-darmstelsel.

Scheetjes zijn een combinatie van 2 dingen: de lucht die slikt, door bijvoorbeeld te snel te eten, en het voedsel dat je eet.

Je hoeft je er niet voor te schamen als je per ongeluk een windje laat, want scheten laten is volkomen normaal en gezond. Toch kan het soms best onhandig zijn. Bovendien kunnen bepaalde voedingsmiddelen je meer beïnvloeden dan anderen.

Er zijn een paar voedingsmiddelen die je beter kunt vermijden als je snel last hebt van winderigheid.

1. Bloemkool en broccoli

Deze groenten worden ook wel kruisbloemige groenten genoemd en zijn bijzonder vezelrijk. Maar ze bevatten koolhydraten die je lichaam niet goed kan verteren. In tegenstelling tot de meeste andere bestanddelen van voedsel, bereikt deze vezel de dikke darm intact. Normaal gesproken worden vezels gebruikt voor energie en blijft er alleen wat gas over. In dit geval blijft er dus extra veel gas over.

2. Volkoren producten en haver

Hele granen zorgen voor hetzelfde effect als de kruisbloemige groenten hierboven. Maar vergeet niet dat vezels wel hartstikke goed zijn voor je hart, spijsvertering en gewicht. Dus wanneer je gezonder wilt gaan eten, kun je gewoon haver en volkoren producten eten, maar bouw het langzaam op zodat je maag eraan went. Ook is het slim om genoeg water te drinken, dit zal het gas verlichten.

3. Koolzuur

Bruisend water of koolzuurhoudende frisdranken kunnen ook voor extra gas in je lichaam zorgen. Je slikt eigenlijke extra lucht in wanneer je deze drankjes drinkt. Die lucht komt uiteindelijk weer naar buiten. De enige uitweg is in de vorm van gas en dus door middel van een boer of scheet.

4. Fruit

In fruit zit een andere soort suiker, de natuurlijke suiker fructose. Ook door het eten van fruit, zoals appels, bananen en perziken kunnen sommige mensen gas en een opgeblazen gevoel ervaren. Bij deze mensen breekt het maag-darmstelsel niet alle suiker in het fruit juist af. Deze koolhydraten bereiken de dikke darm en dienen als voedsel voor bacteriën, die gas produceren als bijproduct.

5. Zuivelproducten

In zuivelproducten zit lactose, een soort suiker. Sommige mensen ervaren problemen met het verteren van lactose, wat kan leiden tot een opgeblazen gevoel, gas of constipatie. Maar liefst 65% van de mensen heeft problemen met het verteren van zuivelproducten naarmate ze ouder worden. Dit hoeft overigens niet te betekenen dat je lactose-intolerant of allergisch bent. Je bent er gewoon wat gevoeliger voor dan een ander. Alleen als je ernstige buikpijn ervaart is het verstandig om contact op te nemen met je huisarts.

6. Bonen

Dit misschien wel het bekendste product waarvan mensen weten dat ze voor extra windjes kunnen zorgen. De meeste peulvruchten bevatten veel vezels. Aangezien er ook veel suikers in bonen of andere peulvruchten zitten, kan het voorkomen dat je lichaam dit product niet goed kan verteren. Bacteriën in je darmen breken deze suikers af, maar dit resulteert in allerlei soorten gas, waaronder waterstof methaan en soms zelfs zwavel. Hierdoor kunnen de scheetjes een vieze luchtje hebben.

Laat je veel scheetjes? Dan is het misschien een idee om bij te houden wat je eet en wanneer je er voornamelijk last van hebt. Zo kun je zien wat bij jou de ergste ‘gasveroorzakers’ zijn en waar die scheetjes vandaan komen.

Bron: Women’s Health. Beeld: iStock