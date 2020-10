Een van de geldende coronamaatregelen is dat je in de supermarkt winkelkarretjes en winkelmandjes schoonmaakt voor gebruik. Dit in de hoop verspreiding van het virus tegen te gaan. Maar zijn winkelwagentjes wel echt zo’n grote besmettingsbron?

Handen wassen, een mondkapje dragen, afstand houden en waar mogelijk vanuit huis werken; de geldende coronamaatregelen maken het leven er niet bepaald leuker of gemakkelijker op. Daarbij maken we ook nog eens altijd keurig onze boodschappenmandjes of winkelwagentjes in de supermarkt schoon met desinfecterend middel, voor we boodschappen gaan doen. Maar is dit eigenlijk wel nodig, of valt het wel mee met hoe besmettelijk zo’n karretje is?

Handen wassen

Volgens hoogleraar infectiepreventie en medisch microbioloog Andreas Voss van het Radboudumc en ziekenhuis CWZ in Nijmegen hoeven we ons niet zo snel zorgen te maken om een infectie op te lopen na het duwen van een winkelkarretje. “Handen zijn een veel grotere besmettingsbron dan bijvoorbeeld de duwstang van winkelwagentjes of een deurknop. Het is erg belangrijk dat iedereen bewust van zijn gezicht afblijft en heel regelmatig de handen wast”, verklaart hij aan Telegraaf.

Grootste besmettingsbron

De microbioloog stelt dan ook dat het een stuk belangrijker is om nog altijd geen handen te geven. Een mens zit gemiddeld zo’n 25 keer per dag aan zijn gezicht, waarbij vaak de slijmvliezen van ogen, neus of mond aangeraakt. Hierdoor is de kans groot dat het virus ook op de handen terechtkomt, waardoor het coronavirus gemakkelijk via het schudden van een hand doorgegeven kan worden, vertelt Voss.

Belangrijkste advies

Huisarts Wieger van de Kolk is het hiermee eens. “Je krijgt dat schoongemaakte karretje in je handen gedrukt, en je raakt inderdaad alles aan”, aldus de arts. Toch stelt hij dat het wel iets kan helpen. “Maar het belangrijkste advies blijft: raak je gezicht niet aan, en was je handen als je thuiskomt”, verklaart van de Kolk aan NPO.

Kleiner risico

Vooral omdat we massaal onze handen wassen voor en na ieder bezoek buiten de deur, stelt Coen Berend van het RIVM dat winkelkarretjes extra schoonmaken niet noodzakelijk is. Maar toch ziet hij het nut er wel van in “Het kan bijdragen aan de bewustwording van mensen”, stelt hij. Van Covid-19 is bovendien (nog) niet bekend in hoeverre besmetting via oppervlakten zoals winkelkarretjes een rol speelt in het aantal besmettingen, legt de woordvoerder uit. “Maar het risico is klein en wordt nog kleiner als je afstand houdt en je handen wast voor en na een bezoek aan de supermarkt.”

