Jaloers! Deze werknemers mogen iedere winter in een villa op Bali werken

De werknemers van het Amsterdamse marketingbureau Brandfirm hebben het goed bekeken. Zij mogen elk jaar zes weken overwinteren op Bali.

Het idee ontstond in een opwelling, vertelt directeur Christiaan Pol tegen het AD. “In september 2016 zeiden mijn partners bij de vergadering dat ze geen zin hadden in het winterweer hier. Voor we het wisten, waren we naar villa’s op Bali aan het zoeken.”

Amsterdam en Bali

En zo geschiedde. Sindsdien gaan alle werknemers naar het eiland. Niet allemaal tegelijk overigens, het hoofdkantoor in Amsterdam moet ook blijven draaien. Daarom wisselen de werknemers elkaar af. Ook gaat niet iedereen zes weken. “Het hangt ervan af wat iedereen wil. We hebben collega’s die er zes weken willen doorbrengen, anderen vinden drie weken wel genoeg”, vertelt de directeur.

Focus

De villa waar de werknemers verblijven, staat midden in de rijstvelden. Binnen een mum van tijd sta je op het strand. Veel werknemers gaan, vanwege het tijdsverschil, wat leuks doen voordat ze gaan werken. Toch wordt er niet alleen maar vakantie gevierd. Tijdens de periode op Bali worden er topmaanden gedraaid, vertelt Christiaan. Volgens hem vergroot het werken op Bali de productiviteit. “Daarnaast heb je geen verplichtingen naast het werk. De focus die je daar op je werk kan hebben, vind je niet snel in Nederland.”

Aanrader

“Ook voor andere bedrijven zou een werkvakantie geen slecht idee zijn”, vindt de directeur. “Andere ondernemers zien vooral beren op de weg. Maar veel van het werk dat je hier op kantoor doet, kan je prima ergens anders naartoe verplaatsen. Als je alleen al kijkt naar wat het je bedrijf oplevert, maakt het het dat al waard.”

Bron: AD. Beeld: iStock