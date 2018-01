Het nieuwe jaar begint voor veel mensen goede voornemens. Afvallen is de bekendste van allemaal. En laat deze periode ook nét de juiste timing daarvoor zijn. In de winter verbrand je namelijk veel meer calorieën.

Als je de keuze hebt om lekker onder een dekentje op de bank te hangen of om buiten te sporten, is de keuze al snel gemaakt. Al helemaal wanneer het aantal graden rond het vriespunt blijft steken. Maar toch loont het. Wanneer je met koude temperaturen sport, verbrand je namelijk veel meer calorieën dan wanneer je bijvoorbeeld sport in de sportschool.

Verschil

Uit een onderzoek van de Universiteit van Albanië blijkt dat sporten in de kou bijdraagt aan een snellere vetverbranding. Het lichaam koelt af wanneer we buiten sporten en moet dan extra hard werken om op te warmen en warm te blijven. Je kunt voor het resultaat beter hardlopen op het asfalt dan op de loopband. Dus de sportschool die dicht is, is vanaf nu geen geldig excuus meer. 😉

Bron: Viva. Beeld: iStock.