Waarom je óók in de winter naakt moet slapen

Nu het buiten frisser wordt is het al gauw verleidelijk om met die dikke trui en lange trainingsbroek aan in bed te kruipen. Maar je kunt het beter niet doen.

Zelfs in de winter is naakt slapen namelijk beter voor je.

Diepe slaap

Uit onderzoek blijkt dat zeker 31 procent van de mensen volledig gekleed gaat slapen. De meerderheid, 52 procent van de mensen, slaapt het liefst met een shirt of een broekje aan. En 17 procent slaapt helemaal naakt. En juist die kleine groep mensen heeft gelijk. Koelere temperaturen, wat je meer merkt als je bloot bent, zouden namelijk een gunstig effect hebben op je nachtrust. Je slaapt er dieper van en je wordt dus uitgeruster wakker. Je staat ook makkelijker op; je hebt immers best zin in die warme douche, als je slaapkamer fris is.

Eén onderzoek van Science Advances laat zelfs zien dat mensen slechter slapen als de temperatuur in hun kamer stijgt. Een raam open hebben kan dus ook geen kwaad, zelfs in het najaar niet. Bovendien tover je je nachtrust zo om in een schoonheidsslaapje: het zou ook beter zijn voor je huid.

Tijd voor intimiteit

Nog een bijkomend voordeel: je zou er ook meer seks van hebben, als je samen naakt slaapt. Huid-op-huid contact doet nog altijd verrassend snel wonderen in de slaapkamer. Het stofje oxytocine komt namelijk vrij als je knuffelt in bed, en zeker als je daarbij blote huid voelt. Je wordt er blijer van en je voelt je meer verbonden met je partner. En dat gaat echt anders als je een grote, niet al te sexy pyjama aanhebt.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Manners. Beeld: iStock