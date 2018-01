Libelle Legt Uit: waarom je in de winter slechter slaapt

Slaap jij de afgelopen paar dagen of weken ook slecht? Velen met je. Blaim it on the season: het komt doordat het winter is.

Of specifieker: het weinige daglicht waar we in de winter aan blootgesteld worden.

Biologische klok

De zon laat zich maar weinig zien in deze donkere maanden. Maar ook het daglicht is mager. Het is koud, het wordt eerder donker, dus je zit snel en veel binnen. Als het 3 nachten per week een half uur duurt voordat je in slaap valt, dan kan dit wijzen op een tekort aan daglicht: je biologische klok is helemaal in de war.

Naar buiten

Wat je kunt doen om je biologische klok een nodige boost te geven? Probeer zoveel mogelijk buiten te komen om het daglicht z’n werk te laten doen. Ook helpt het om lekker in beweging te blijven: dan val je ’s avonds beter in slaap en wordt je de volgende ochtend met meer energie wakker.

Niet blijven liggen

En heb je nou zo’n nachtje slecht slapen achter de rug, blijf dan vooral niet geforceerd liggen om die slaap ‘in te halen’. Beter is het om even op te staan, iets ontspannends te doen en afleiding te zoeken, zoals een boek lezen of wat strekoefeningen te doen.

Daglicht nabootsen

Ook zou je kunnen investeren in een daglichtlamp. Deze zou je door het nagebootste daglicht van je vermoeidheid en somberheid af kunnen helpen. En dus ook van je winterdip. Laat Lidl er nou eentje hebben voor een schappelijke prijs:

Libelle’s dokter Rutger geeft 5 tips tegen slapeloosheid:

Bron: Het Laatste Nieuws. Beeld: iStock