Zó krijg je ook in de wintermaanden voldoende vitamine D binnen

De dagen worden steeds korter en dat betekent minder zonuren en dus ook minder vitamine D. Hoe kun je ervoor zorgen dat je geen vitamine D-tekort krijgt?

In de herfst maakt je lichaam nog gebruik van je voorraad vitamine D, maar richting de winter kan deze voorraad opraken. Het Voedingscentrum adviseert mensen daarom voldoende vitamine D te slikken. De aanbevolen hoeveelheid ligt op 10 microgram per dag.

Advertentie

Maar er zijn ook manieren om zonder pillen ervoor te zorgen dat je ook in de winter voldoende vitamine D binnenkrijgt. Zonlicht is misschien de belangrijkste bron van vitamine D, maar echt niet de enige:

Vis

Naast omega 3 zit vette vis ook boordevol vitamine D. Je kunt in dat geval het beste gaan voor haring, zalm of makreel. Het advies is dan ook om minstens 1 keer per week vis te eten.

Eieren

Ook eieren zijn rijk aan vitamine D. Dus een eitje bij het ontbijt is een makkelijke én lekkere manier om wat vitamine D binnen te krijgen.

Zuivel

In zuivelproducten zit ook vaak extra vitamine D. Dit is geen natuurlijke, maar kunstmatige bron van vitamine D. Het is dus belangrijk dat je zelf op de ingrediëntenlijst kijkt hoeveel de producent heeft toegevoegd, dit verschilt nogal.

Maar het belangrijkste is dat je ook in de winter zoveel mogelijk van de zon geniet, want geen enkel voedingsmiddel kan opboksen tegen zonlicht. En vergis je niet: de zon schijnt in de winter meer dan je denkt. Dus hup, ga bij lekker weer even naar buiten.

Dokter Rutger: vitamine D, waar heb je het voor nodig en waar haal je het vandaan?

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

lees ook Déze voeding heeft een positieve uitwerking op je hersenen

Déze voeding heeft een positieve uitwerking op je hersenen Magere, volle, naturel… Dít zijn de verschillen tussen Griekse yoghurt

Bron: Het Voedingscentrum. Beeld: iStock