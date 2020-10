De wintertijd is ingegaan. Niet alleen zorgt dat voor kortere dagen en minder daglicht, ook zorgt het voor een verstoord slaapritme van velen. Heb jij daar ook last van? Met deze tips slaap je ondanks het verzetten van de klok weer als een roos.

Laat die winterslaap maar komen!

Het wel of niet afschaffen van de winter- en zomertijd is al jaren een discussiepunt. Professor Olivier Mairesse van de Vrije Universiteit België is gespecialiseerd in slaap en vertelt aan Het Laatste Nieuws dat het verzetten van de klok wat hem betreft afgeschaft mag worden. De reden? De grote impact die deze verandering van tijd heeft op ons bioritme, en het slaaptekort dat dit vaak met zich meebrengt.

Bioiritme in de war

“Statistieken van auto- en werkongevallen, cardiovasculaire incidenten zoals beroertes enzovoort, tonen een stijging aan na het weekend. De dag na een uurwisseling is die stijging nog groter. De omschakeling van zomer- naar winteruur brengt ons bioritme in de war” verklaart hij. Mairesse laat weten dat de wintertijd wel iets gemakkelijker is dan de zomertijd. “Want we zijn niet vroeger moeten gaan slapen om aan ons vast aantal slaapuren te komen. Bij het zomeruur is dat wel het geval, maar het is onmogelijk om je lichaam op te leggen om vroeger te gaan slapen als je nog niet moe bent. Je kan vroeger opstaan, je kan later gaan slapen, maar het vrijwillig initiëren van slaap? Nee”, aldus de expert.

Tips om beter te slapen

Goed. Het moge duidelijk zijn: het is niet gek dat we plots minder goed in slaap kunnen komen, en moeilijker wakker kunnen worden in de ochtend. Maar wat kunnen we hieraan doen? De hele winter met een slaaptekort rondlopen klinkt ons namelijk niet écht als muziek in de oren. Onderstaande tips kunnen helpen:

Tabletjes van snelwerkende melatonine kunnen helpen om je sneller moe te maken. “Je valt niet onmiddellijk in slaap, maar het helpt”, aldus Mairesse.

Houdt hetzelfde ritme aan. Ga iedere avond op hetzelfde tijdstip slapen, en probeer ook op hetzelfde tijdstip uit bed te stappen. Een ritme forceren is even nodig om je bioritme te laten wennen aan het uurtje tijdsverschil.

Zorg voor een koele kamer die zo donker mogelijk is. Heb je last van lichtinval door straatverlichting? Dan kan een slaapmasker uitkomst bieden.

Probeer een uur (of twee) voor je gaat slapen geen blauw licht meer in je ogen te laten schijnen. Oftewel: geen televisie en mobiele telefoon meer gebruiken, maar liever een boek lezen. Of neem een bad! Deze kleine aanpassingen kunnen je sneller moe maken, waardoor je gemakkelijker in slaap kunt vallen.

Matig ook met cafeïne, drink dit bij voorkeur niet meer na het middaguur. Cafeïne blijft namelijk tot wel twaalf uur actief in je lichaam, en kan dus je slaap beïnvloeden als je dit in de namiddag of avond nog drinkt. Gemberthee, groene, witte of zwarte thee zou hetzelfde opwekkende hebben. Kamillethee is een beter idee om voor het slapengaan te drinken.

Magnesiumtabletten kunnen ook helpen om je beter te laten ontspannen en doorslapen. Neem er een of twee een half uur voordat je gaat slapen om er de effecten van te kunnen merken.

Lindebloesem zou hetzelfde effect hebben. Het kruid vergemakkelijkt in slaap vallen en ontspant je spieren. Zet er een kopje thee van, en drink dat voor het slapengaan. Welterusten!

Al jaren een discussiepunt: moet de wintertijd nou wel of niet worden afgeschaft? Dit vindt Nederland:

Bron: Het Laatste Nieuws. Beeld: iStock