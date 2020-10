Libelle Legt Uit: wat is witte thee en waarom is het zo goed voor je?

Matcha– en golden lattes domineren al jaren de menukaarten van koffietentjes. Naast dat de kleurrijke drankjes een hoop gezondheidsvoordelen hebben, doen ze het ook nog eens hartstikke goed op foto’s. Maar hierdoor worden gezonde klassiekers, zoals witte thee, vaak vergeten.

Witte thee is een beetje een ondergewaardeerde theesoort geworden naast al die hippe drankjes. Zonde, want het is namelijk hartstikke gezond.

Witte v.s groene thee

Witte thee komt net als groene thee van de plant Camellia Sinensis die van oorsprong groeit in Zuidoost-Azië. Toch zijn de twee theesoorten niet hetzelfde. Het grootste verschil zit ‘m in smaak en het cafeïnegehalte. Bij deze theesoort worden namelijk enkel de allerjongste blaadjes gebruikt. Hierdoor bevat de thee alle natuurlijke antioxidanten. De smaak is daardoor ook een stuk milder.

We zetten de gezondheidsvoordelen van witte thee voor je op een rijtje: