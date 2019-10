'Last' van een witte tong? Dít kan er aan de hand zijn

Kom je er na het tandenpoetsen weleens achter dat je tong een witte kleur heeft (en dan niet van de tandpasta)? Die witte ‘aanslag’ is meestal onschuldig, maar toch kan het geen kwaad om even te checken wat er aan de hand kan zijn.

Meestal gaat een witte tong hand in hand met een slechte adem. En dat is op je werk, op een verjaardag of gewoon thuis toch niet zo’n fijne bijkomstigheid. Wellicht is er een van de volgende 3 zaken aan de hand:

1. Verlaagde weerstand

Vaak heeft een witte laag op je tong te maken met een lagere weerstand. Als je flink verkouden bent, is het niet zo gek dat je tong wit kleurt bijvoorbeeld. Maar ook als je ziek bent of veel stress hebt, kan er een wit laagje op je tong ontstaan. Eigenlijk groeien er dan gewoon meer bacteriën dan gewoonlijk op je tong. En daar komt dan meteen ook die slechte adem vandaan. Goed op jezelf letten, dus!

2. Geïrriteerd mondslijmvlies

Een witte tong kan ook veroorzaakt worden door geïrriteerd mondslijmvlies. Als dat het geval is, heeft het zeer waarschijnlijk te maken met je levensstijl. Roken, koffie, (te) veel suiker, weinig of slecht poetsen en flossen: allemaal niet zo goed voor je mond. Slik je medicijnen die het speeksel in je mond verminderen of aantasten? Ook dat kan een oorzaak zijn van de witte laag op je tong.

3. Aandoeningen

Heel soms is er bij een witte tong meer aan de hand. Zo kan een tongontsteking of een ‘landkaarttong’ (waarbij er allerlei rode vlekken op je tong verschijnen) witte aanslag veroorzaken. Ook bij infecties als syfilis kan het gebeuren dat je tong van roze naar wit verkleurt.

Last van een witte tong? Meestal is er dus niet zo gek veel aan de hand en moet de witte aanslag na een paar dagen rust, veel vitamines, goede mondverzorging en een gezonde leefstijl uiteindelijk weggaan. Raak je maar niet van de witte kleur af? Dan is het verstandig om eens contact met je huisarts op te nemen.

Slechte adem? Dokter Rutger vertelt wat je daaraan kunt doen:

