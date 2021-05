Aambeien: hoe ontstaan ze en wat is het wondermiddel ertegen?

We nemen ons altijd voor dat we het ovenrooster na elk gebruik schoonmaken om te voorkomen dat we weer lang staan de boenen, maar toch houden we ons daar niet altijd aan. Niet erg, want met bevroren afwasmiddel is het rooster zo weer schoon.

Bevroren afwasmiddel? Ja, echt. Een video van het TikTok-account Tanya Home Inspo waarin deze truc wordt gedeeld wordt online veel gedeeld. Want met bevroren afwasmiddel is boenen verleden tijd.

Ovenrooster schoonmaken met afwasmiddel

Wat je doet: je vult een ijsblokjesvorm met afwasmiddel en laat dit bevriezen. Vervolgens kun je de blokjes gebruiken om het ovenrooster schoon te maken. Daar zijn geen sponsjes of doekjes voor nodig. Je wrijft simpelweg met het ijsblokje van afwasmiddel over het rek (draag hierbij wel handschoenen) en alle aangekoekte etensresten laten los. Het ijsblokje smelt vervolgens tot een papje wat je over het rooster kunt verdelen voor je het afspoelt.

De rest van de oven ook meteen maar schoonmaken? Zo reinig je je oven op een milieuvriendelijke wijze:

Bron: Metro.co.uk. Beeld: Screenshot TikTok