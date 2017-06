Het wondermiddel tegen hooikoorts: tape op je rug plakken

Het voorjaar betekent voor veel mensen met hooikoorts vooral veel niezen, rode ogen en een verstopte neus. Nu duikt er een nieuwe truc op die schijnt te helpen.

Zo lijkt het te helpen als je tape op je rug of borst plakt.

En weg is je loopneus

Volgens fysiotherapeuten is er een stijgende vraag in Nederland naar deze vorm van behandeling. De speciale truc met tape zou namelijk hooikoortsklachten behoorlijk verminderen of zelfs doen laten verdwijnen.

Zo gaat dat

Maar hoe werkt dat dan precies, met dat tape? Onder je huid heb je een soort sensoren. Door het tape strak en op de goede plekken te plakken, komt er spanning op je huid te staan. Hierdoor krijg je een betere doorbloeding en zo word je immuunsysteem op de lange termijn weer beter. Uiteindelijk verdwijnen daardoor je vervelende hooikoortsklachten.

Let wel

Toch is er nog geen officiële studie gedaan naar de voordelen van het plakken met tape. Of het dus echt op de lange termijn werkt, is niet bekend. Zonder onderzoek is het niet te zeggen of het effectief is.

Zo ziet het er ongeveer uit:

Gave ervaring medical tape bij hooikoorts. check: https://t.co/CXym42XTCL — Actief&Balans (@ActiefenBalans) 10 juni 2017

Bron: Editie NL. Beeld: Getty