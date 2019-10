Onderzoek wijst uit: dichtbij zee wonen is goed voor je mentale gezondheid

Een huis aan het strand is een woondroom van veel mensen. Hoe goed of slecht het weer ook is: aan zee is het altijd fijn. Uit onderzoek blijkt nu ook dat het strand echt een positieve invloed heeft op de mentale gezondheid.

Volgens een onderzoek van de universiteit van Exeter onder 26.000 mensen zorgt wonen in dorpen en steden dichtbij het strand ervoor dat de mentale gezondheid van deze mensen beter wordt. Dat geldt vooral in huishoudens die behoren tot de laagste inkomensgroep.

Advertentie

Mentale gezondheid

Een op de 6 volwassenen in Engeland heeft last van psychische klachten als angst en depressie en die cijfers zijn nog hoger onder mensen met een minder goede financiële achtergrond. De resultaten van het onderzoek van de universiteit van Exeter wijzen uit dat dichtbij het strand wonen zou helpen om de kans op deze mentale gezondheidsproblemen voor deze groep mensen te verminderen.

50 kilometer van het strand

Voor het onderzoek werd met gegevens van ‘The Healthy Survey’ – een nationaal onderzoek naar gezondheid in Engeland – gekeken wat de invloed is van de afstand tot de kust op de gezondheid van deze mensen. Daaruit bleek dat mensen die minder dan een kilometer van het strand wonen 22% minder kans hebben op psychische klachten dan mensen die 50 kilometer of verder van de kust wonen. Wanneer je huishoudens aan zee met hetzelfde inkomen als huishoudens in het binnenland met elkaar vergelijkt, zouden de mensen aan zee zelfs 40% minder kans op deze klachten hebben.

Oplossing

Kan wonen aan zee of in de natuur een praktische oplossing zijn om de ongelijkheden in mentale gezondheid te verbeteren? Dr Jo Garrett, de leider van dit onderzoek, licht in een officieel bericht toe: “Ons onderzoek wijst, voor de eerste keer, uit dat mensen uit de armere huishouden die dichtbij de kust wonen minder symptomen van psychische aandoeningen hebben. De zee en het strand zou er dus voor zorgen dat de verschillende in mentale klachten bij verschillende inkomensgroepen inderdaad kleiner worden.”

Regeringsleiders

De onderzoekers hopen dan ook dat dit onderzoek en vervolgonderzoek ervoor zorgt dat regeringsleiders deze positieve effecten van de natuur ook gaan erkennen en zich in gaan zetten om deze gebieden te beschermen.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Exeter.ac.uk. Beeld: iStock