Onderzoek wijst uit: je woonplaats heeft invloed op je kans op parkinson en dementie

Wereldwijd zijn meer dan een miljard mensen gediagnostiseerd met neurologische aandoeningen als dementie, parkinson en multiple sclerose (MS). Helaas is er nog steeds geen middel dat deze ziektes kan genezen, maar er is wel een nieuw onderzoek dat uitwijst dat je de kans erop kunt verminderen.

Onderzoekers van de universiteit van British Colombia vonden uit dat wonen in of dicht bij een groene omgeving het risico op een van deze neurologische aandoeningen kan verlagen. Ze bestudeerden meer dan 670.000 volwassenen tussen de 45 en 84 jaar, die meer dan 160 meter van een grote snelweg of meer dan 50 meter van een drukke hoofdweg woonden. Ze konden hieruit afleiden dat het wonen aan een grote snelweg leidde tot een toename van 14% van de ziekte van Parkinson en dementie. En wonen in een buurt met groene ruimtes deed het risico op diezelfde aandoeningen juist enorm verlagen.

Bewegen en sociaal contact

Dit onderzoek is het 1e waarin wordt aangetoond dat wonen in de buurt van bijvoorbeeld parken een beschermend effect heeft. Volgen Weiran Yuchi, de hoofdauteur van het onderzoek, moeten er meer tijd en energie gestoken worden in het toegankelijk maken van groene ruimtes. Het bevordert per slot van rekening de neurologische gezondheid.