Dít woord blijken we het meest te zeggen als we praten in onze slaap

Iedereen heeft zo z’n slaapgewoontes. De een draait veel en de ander vertelt weleens een heel verhaal. Praten in hun slaap doen veel mensen, maar welk woord zeggen we dan eigenlijk het vaakst?

Volgens Medical News Today praat 5% van de volwassenen regelmatig in zijn of haar slaap. Maar eigenlijk zijn het veel meer mensen die bij deze groep horen, want 66% van de mensen praat in zijn of haar leven wel een keer in hun slaap.

Onschuldig

Medical News Today deed onderzoek onder 232 volwassen. Twee nachten lang werden de deelnemers gefilmd tijdens hun slaap om ze te kunnen zien hoe vaak ze ’s nachts iets zeiden en wat ze dan precies zeiden. In die twee nachten waren er in totaal 883 momenten waarop iemand iets zei. Het woord dat het meest gezegd werd? Nee. Dat is nog heel onschuldig. De onderzoekers kwamen er namelijk ook achter dat bijna 10% van alle dingen die gezegd werden scheldwoorden waren. En dan waren het vooral de mannen die schelden in hun slaap.

Negatieve emoties

De onderzoekers waren niet verrast door deze resultaten. Ze leggen uit dat negatieve emoties vaak in de slaap naar boven komen. Wanneer je bijvoorbeeld droomt over een situatie op je werk of in je relatie kan dat voor stress zorgen en juist op deze stressvolle momenten roep je iets wat je in het echt natuurlijk nóóit zou gebruiken.

Bron: Medicalnewstoday.com. Beeld: iStock.