Déze woorden worden vaak verkeerd gespeld (en zo schrijf je ze wel)

Dat taal niet voor iedereen even makkelijk is, is een feit. Maar sommige woorden zijn ook wel knap lastig om te spellen. Daarom maakten wij een lijstje met woorden die vaak verkeerd worden geschreven, met de juiste spelling erbij.

Abonnement

We kunnen wel begrijpen waarom veel mensen dit woord verkeerd schrijven. Abonnement wordt geschreven met één ‘b’ en dubbel ‘n’. Waarom is de afkorting dan abbo?

Barbecue

Ook bij dit woord is de afkorting verwarrend. Barbecue wordt vaak afgekort met BBQ, maar in het woord zelf komt helemaal geen ‘q’ voor.

We ‘vonden’ ineens nog een filmpje terug van toen het nog een stukje warmer was. het was zelfs Barbeque weer ! Bij NK Vlees Palace staat een bezoeker van Centrum Schalkwijk lekkere kippedijtjes en olijven… https://t.co/vl9HmLMmYx — WinkelhartSchalkwijk (@Winkelhart_S) 21 december 2018

Chagrijnig

Het woord chagrijnig wordt op veel verschillende manieren geschreven. Het probleem met dit woord is vooral de verschillende manieren waarop het wordt uitgesproken; de één zegt – en schrijft dus ook – sjagrijnig en de ander chagerijnig of sjagerijnig.

Denk dat ik maar gewoon om 22:00 uur naar bed ga met oordopjes #geenzininvandaag #chagerijnig pic.twitter.com/jGAeBld3b0 — Lia van den Berg (@LiavdBerg_NeCo) 31 december 2015

Gewelddadig

Dit woord hoort geschreven te worden met dubbel ‘d’, ook al hoor je er maar één.

Interessant

Dit woord wordt vaak uitgesproken als ‘intressant’ en wordt dan dus ook zo geschreven. Maar de correcte spelling bevat nog een extra ‘e’.

Met zeer veel gevoel voor ons vak kan hij nu de ons nieuwe gebouw afmaken! #intressant om van elkaar te leren @koopmansbouw @wamenvanduren — Brandweer Achterhoek (@BrwAW) 11 juni 2013

Portemonnee

Het is voor velen een openbaring dat er twee keer een ‘n’ in dit woord voorkomt.

Sowieso

Er is maar één manier waarop dit woord geschreven kan worden: sowieso. Dus niet met een ‘z’…

Hoe staat het met jouw taalvaardigheid?

De mooiste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Beeld: iStock, Twitter.