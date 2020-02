Misschien ben jij totaal geen fan van sporten, en heb je een grote hekel aan de sportschool. Maar misschien ben je juist wél gek op wandelen en heb je wekelijks vele kilometers in de benen. Als dit een herkenbaar scenario voor jou is, is deze vraag dat waarschijnlijk ook: telt wandelen ook als een work-out?

Libelle ging op onderzoek uit en geeft antwoord op deze prangende vraag.

Gezond

Wandelen is niet alleen fijn om te doen, het is ook nog eens goed voor je gezondheid. Het is niet voor niets dat het al jaren aangeraden wordt om dagelijks minstens 10.000 stappen te zetten. Ook voor je mentale gezondheid doet wandelen veel goeds, waardoor veel mensen dan ook graag een blokje om doen.

Intensief doorstappen

Als een echte work-out voelt een wandeling echter meestal niet. Maar is dat gevoel terecht? Nee, blijkt. “Zoals veel cardio oefeningen of activiteiten, kan intensief wandelen ervoor zorgen dat je hart sterker wordt, je wat calorieën verbrandt, je ademhalingsfunctie verbetert en je humeur verbetert door het vrijkomen van endorfine,” vertelt personal trainer Doug Sklar aan Women’s Health.

Verbranding

Dit geldt natuurlijk niet voor slenteren, maar flink doorstappen werpt zeker zijn vruchten af. Over het algemeen verband je zo’n 100 calorieën per 1,5 kilometer. Dit kun je opschroeven, verklaart voedingsdeskundige Albert Matheny. “Er zijn verschillende variabelen die invloed hebben op de hoeveelheid calorieën die je verbrand”, zegt hij. “Maar je kunt 200 calorieën per 1,5 kilometer verbranden wanneer je ook trappen loopt tijdens je wandeling.”

Bron: Women’s Health. Beeld: iStock