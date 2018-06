Deze work-outs passen het best bij jouw persoonlijkheid

CrossFit, yoga, kickboksen, HITT, barre… Allemaal trendy sporten, maar zijn ze ook wat voor jou? Want hoe kies je eigenlijk de juiste work-out, zonder honderd proeflesjes te hoeven volgen? Nou, op persoonlijkheid, dus.

Als je kiest voor een sport die je daadwerkelijk leuk vindt, is het een stuk makkelijker om van de bank of het terras af te komen. Net als bij voeding is het namelijk belangrijk dat je niet maar voor even gezondere keuzes maakt, maar dat het een levensstijl wordt. Anders val je zo weer terug in je oude (luie) routine. En nee, het is vast niet zo dat je álles stom vindt. Bij iedere persoonlijkheid past namelijk wel iets.

Dus, voor iedereen die nog op zoek is naar dé sport om niet alleen deze, maar alle aankomende zomers fit over het strand te paraderen, hieronder een lijstje. Welke past bij jou?

‘Voor mij moet sport vooral leuk zijn’

De groep plezierzoekers kan zich het beste inschrijven voor verschillende groeplessen bij bijvoorbeeld een sportschool. Zo kun je de ene dag kiezen voor pilatesgym en de andere dag voor apenkooien of Zumba, zonder dat het verveelt.

‘Ik wil vooral doelen behalen’

Herken jij je in dit standpunt? Als je competetief bent, is het een goed idee om je in te schrijven voor een evenement waar je naartoe kunt werken. Denk aan een marathon of triatlon.

‘Wáárom moet ik deze oefening doen?’

Wil jij precies weten waarom je iets moet doen? Waar het goed voor is? Heb je altijd overal vragen over? Dan kun jij je wellicht het beste inschrijven bij een trainer. Hij of zij kan je dan precies vertellen waarom je dertig keer moet squatten, wat er zo goed is aan de legpress en welke spieren je traint tijdens een rondje hardlopen.

‘Ik moet vooral mijn energie en gedachtes kwijt’

High-intensity work-outs zoals CrossFit of HITT zijn voor jou perfect. Deze trainingen pushen je namelijk om superhard te trainen, waardoor je echt álles eruit zweet. Ook de gedachten over de opdrachten die er nog liggen op werk, de boodschappen of het huishouden.

Het voelt ongemakkelijk om in een groep te sporten

Ben jij liever wat meer op jezelf? Of vind je het oncomfortabel om in een groep te lessen? Heb je dan het gevoel dat iedereen naar je kijkt? Ook daar is een oplossing voor. Op YouTube staan namelijk hartstikke veel sportfilmpjes. Bij Action verkopen ze voor een paar euro gewichten en voor een prikkie heb je tweedehands een loopband of een andere cardiomachine.

‘Het liefst ontmoet ik zo nieuwe mensen’

Als je jezelf een echt ‘mensenpersoon’ noemt of op zoek bent naar contact, dan zijn groepslessen als yoga of Zumba een goed idee. Hier komen vaak een heleboel andere vrouwen op af, waarbij je elkaar af en toe ook nog eens toe kan lachen als een houding niet helemaal lukt.

Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief.

Bron: Womans Health Beeld: iStock