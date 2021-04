Zelf een wrat weghalen: dit moet je wel en niet doen

Rond, ovaal, stevig of juist zacht: wratten komen in alle soorten en maten, maar ook op verschillende lichaamsdelen. Zodra je er eentje ontdekt wil je er waarschijnlijk zo snel mogelijk van af. Maar een wrat weghalen, hoe doe je dat eigenlijk?

Wat zijn wratten? Hoe ontstaan ze? Welke soorten zijn er, wat kun je ertegen doen en wanneer moet je naar de huisarts gaan? We leggen het uit.

Wratten herken je aan de knobbelige vorm die meestal ruw en hard aanvoelt. Zie het als een eeltplekje. Zie je kleine puntjes in wratten? Dat zijn de bloedvaatjes. Meestal komen wratten voor op handen en voeten, maar je kunt ze ook krijgen op andere lichaamsdelen zoals je gezicht of elleboog. Maak je geen zorgen: wratten zijn onschuldig en kunnen geen kwaad. Maar wanneer je bijvoorbeeld last hebt van voetwratten, kan dat gevoelig zijn en wil je de wrat zo snel mogelijk weghalen. Door het lopen druk je de wratten namelijk in de zool van je voet.

Hoe ontstaan wratten?

Het humaan papillomavirus (HPV) is het virus dat wratten veroorzaakt. “Sommige mensen zijn wel gevoelig voor het wrattenvirus, anderen weer niet”, aldus dermatoloog Marjolein Leenarts. Wanneer het virus in de huid zit, ontstaat de wrat, zo stelt ze. De helft van de wratten verdwijnt binnen een jaar. Na twee jaar zijn bij de meeste mensen wratten verdwenen. Daardoor is een wrat weghalen niet altijd nodig.

Welke soorten wratten zijn er?

Er zijn verschillende soorten wratten die veroorzaakt worden door HPV:

De meest voorkomende soort is de ‘gewone wrat’. De gewone wrat groeit naar buiten toe als een bloemkoolachtig, ruw bolletje. Komt vooral voor op handen en voeten.

Dan heb je voetwratten. Meervoud ja, want deze wratten komen meestal in een groepje (mozaïekwrat) en drukken door het lopen in je voetzool. Dat kan een pijnlijk gevoel geven.

Een vlakke wrat vind je meestal op je hand of gezicht. Zoals de naam doet vermoeden is die niet bol maar juist vlak, waardoor het wat platter op de huid ligt. Vaak is deze wrat klein qua omvang.

Een nagelwrat is een ruwe, onregelmatige wrat die onder je (teen)nagel zit. Deze wrat kan de grootte aannemen van een erwt, waardoor je nagel los kan laten en vervormt.

Verder hebben sommige mensen last van genitale wratten. Deze nestelen zich rondom geslachtsorganen en/of de anus.

Wat kun je tegen wratten doen en kun je ze voorkomen?

Op deze vraag is geen helder antwoord te geven, helaas. Het is niet aangetoond dat je wratten krijgt als je met blote voeten zwembaden of open douches betreedt, bijvoorbeeld. Het virus komt overal voor en zodra je een wrat krijgt, bestaat de kans dat er meer volgen. Het is verstandig om van wratten af te blijven, zodat je verspreiding voorkomt.

Wanneer laat je de huisarts een wrat weghalen?

Omdat wratten in de meeste gevallen verdwijnen en geen littekens achterlaten, hoef je in principe niet naar de huisarts te gaan. In sommige gevallen wil je wél een afspraak maken. Als je een voetwrat hebt die pijn doet tijdens het lopen, bijvoorbeeld. Ook als je een wrat op een andere plek hebt en het pijn doet of irriteert, is het aan te raden om je huisarts te raadplegen.

Een wrat weghalen bij de huisarts, hoe gaat dat?

Als de huisarts wil overgaan tot de wrat weghalen, zijn dit de opties:

Je smeert de wrat dagelijks in met een voorgeschreven salicylzuurzalf 40%. Dit kan de huid wel irriteren.

Met vloeibare stikstof wordt de wrat aangestipt. Als de wrat na één behandeling niet verdwijnt, wordt de wrat iedere twee tot vier weken opnieuw behandeld met een maximum van drie maanden.

Een combinatie van de twee eerdergenoemde behandeling is ook een optie om de wrat succesvol te verwijderen. Er zijn dan wel meer bijwerkingen.

Wrat weghalen: zo doe je dat zelf

“Helaas bestaat er geen enkele wrattenbehandeling die 100% zeker effectief is. Een wondermiddel bestaat dus niet”, laat Marjolein Leenarts weten. Maar als je thuis aan de slag wilt, kun je wel het een en ander doen. “Zo kan je de wratten aanstippen met monochloorazijnzuur. Dit is een ingrediënt dat vaak in wrattenpennen zit, verkrijgbaar bij de drogist. Hiernaast is een thuisbehandeling met producten op basis van mierenzuur ook een optie. Hier heb ik zelf een goede ervaring mee bij een van mijn eigen kinderen.”



Antiwrattenmiddelen niet altijd veilig

Om wratten vlakker te maken kun je ze vijlen of behandelen met een salicylzuurzalf. Dit is een optie om de wratten minder op te laten vallen. Daarnaast doen ze minder pijn als er op wordt gedrukt. Je kunt ook de volgende lifehack eens proberen.

Helaas blijken niet alle antiwrattenmiddelen even veilig te zijn: een aantal producten kan namelijk brandwonden veroorzaken, zo waarschuwt bijwerkingencentrum Lareb. Het gaat om de producten Wratweg, Wrattentinctuur en merkloze oplossingen met monochloorazijnzuur die in de drogisterij te koop zijn.

Het bijwerkingencentrum zegt vier meldingen van brandwonden te hebben ontvangen bij het gebruik van deze antiwrattenmiddelen. Bij twee van deze meldingen ging het om brandwonden bij kinderen van 6 tot 8 jaar oud. De brandwonden ontstonden nadat tegen het flesje was gestoten.

Wat deze producten met elkaar gemeen hebben, is dat ze monochloorazijnzuur (mca) bevatten. Dit mag alleen op de wrat zelf worden aangebracht, maar niet op de huid eromheen. Wanneer dat toch gebeurt, kunnen er brandwonden of blaren ontstaan.

Bron: Dr Leenarts, Thuisarts, Endwarts. Beeld: Getty Images