Allemaal onder de dekens: er is sprake van een griepepidemie in Nederland

Als je een beetje hoofdpijn voelt opkomen en je bent wat warmer dan normaal: ga dan vooral lekker vroeg naar bed met een dosis extra vitamientjes.

Er heerst namelijk griep in Nederland. Zoveel mensen zijn deze week ziek, dat er sprake is van een griepepidemie.

Kalmpjes aan

Vorige week waren namelijk voor de tweede week op rij meer dan 51 mensen op 100.000 inwoners ziek. Vooral kinderen tussen de 0 en 4 jaar lijken de dupe te zijn. Het gaat niet om een zware griep: de meeste mensen zijn er na een paar dagen rust, veel slaap en veel drinken, weer bovenop.

Vorige winter was er ook sprake van een epidemie. Die begon toen eind november en duurde 15 weken lang. Normaal gesproken duurt een griepgolf in ons land zo’m 9 weken.

Wat heb je dan?

Waar komt dit virus toch elke keer maar weer vandaan? Griep is eigenlijk een luchtweginfectie die wordt veroorzaakt door het griepvirus. Het is echt iets anders dan verkoudheid – je kunt dan je bed niet uit. Je hebt koorts, hoofdpijn, keelpijn en een hoest. Het komt vaker voor in de winter dan in de zomer maar niet vanwege de kou. Dat komt omdat we in de winter minder buiten zijn en meer op elkaars lip zitten. Het verspreidt zich dan makkelijker.

Bron: NOS. Beeld: iStock