Afspraakje mislukt? Dan is het wel zo netjes om dat recht op de man te vertellen. Maar hoe doe je dat nu eigenlijk op de juiste manier?

“Moeten we zeker nog eens doen”, roep je vaak uit paniek bij het afscheid. Om vervolgens weg te lopen zonder enig idee hoe je je hier nu weer uit gaat redden.

Eerste stap

Om de afwijzing op een goede manier aan te pakken, is het allereerst belangrijk om te weten dat het oké is als iemand het niet zitten om met jou op tweede date te gaan. Beeld het zelf eens in: je hoort het toch veel liever direct, dan dat je na een aantal weken pas hoort dat diegene het eigenlijk helemaal niet zag zitten.

Geen signalen

Als je weet dat het niks wordt, geef dan ook zeker geen signalen af die doen lijken dat je wel geïnteresseerd bent. Zeg dus níet dat je het heel erg leuk vond, elkaar nog eens wil zien of dat je zeker nog gaat bellen. Je gaat na één date heus geen harten breken en dus kun je beter maar eerlijk zijn.

Niet zien zitten

Nu hoef je natuurlijk ook niet te zeggen dat je het níet leuk vond. De ander heeft er niet veel aan als je alle minpunten gaat opsommen. Je kunt het erop houden dat het leuk was elkaar te leren kennen, maar stuur dan uiterlijk de dag erna een berichtje dat je het niet ziet zitten om elkaar nog een keer te zien, of dat er geen romantische klik voor jou was.

Extra drankje

Als je al vanaf het eerste moment doorhebt dat het niks gaat worden, blijf dan zeker ook niet plakken voor een extra drankje na het eten. Stel niks uit en verdoe geen tijd. Niet dat van jezelf maar ook zeker niet dat van de ander.

Bron: HLN.be. Beeld: iStock