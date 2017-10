5x zo wapen je het brein tegen stress

Als wetenschapsjournalist en neurobioloog is Niki Korteweg goed thuis in de laatste inzichten in het hersenonderzoek. Ondanks al die kennis gaf haar eigen brein er op een kwade dag de brui aan: ze kreeg een burn-out. Gelukkig ontdekte ze dat er veel dingen zijn die je kunt doen om je brein te wapenen tegen de vernietigende effecten van stress. Een overzicht in 5 tips.

1. Beweeg!

Door regelmatig te sporten maakt het brein een stofje aan dat de hersencellen voedt en herstelt.

2. Slaap

Voldoende slapen schoont het geheugen op, houdt de concentratie op orde en wapent tegen stress.

3. Eet slim

Waan u Mediterraan en eet ’s middags én ‘s avonds groenten en fruit. Gebruik verse kruiden, olijfolie, noten, granen en peulvruchten, en schrap vis, eieren, zuivel en vlees niet zonder voor goede vervanging te zorgen. Ze bevatten vitamine B12, omega 3 vetzuren en belangrijke bouwstenen voor het concentratiebevorderende dopamine en het geluksstofje serotonine.

4. Leer iets nieuws!

Ons brein gebruiken is nog altijd de beste manier om het in vorm te houden. Leer schaken, dansen of een muziekinstrument bespelen, of leer een nieuwe taal, liefst met een groep mensen. Zet de schouders onder een uitdagend project op het werk of als hobby, iets wat u nooit eerder hebt gedaan.

5. Mediteer

Regelmatig mediteren traint de aandacht en versterkt de werking van stressgevoelige hersengebieden.

Tekst: Niki Korteweg. Beeld: iStock