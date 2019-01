Optische illusie: zie jij welk dier er verborgen zit tussen deze strepen?

Een ingenieur uit Nieuw-Zeeland plaatste deze week een foto op het internet dat voor veel verwarde reacties heeft gezorgd. In een foto met simpele zwart-witte strepen zou namelijk een dier te zien zijn.

De nanotechnologisch ingenieur Michelle Dickinson schreef er een tip bij: ‘Je kan alleen de optische illusie zien als je met je hoofd ‘nee’ schudt’. Niet iedereen ziet het dier direct, maar wanneer je een beetje verder weg van je scherm gaat staan en met je hoofd schudt, zou het tevoorschijn moeten komen.

You can only see this optical illusion if you shake your head (I’m serious) 😂 pic.twitter.com/WhtZ1b0r4t

— Dr Michelle Dickinson (@medickinson) 10 januari 2019