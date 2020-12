Ziek door corona, ben je daar wel voor verzekerd?

Stel, je hebt alleen een basisverzekering en belandt met Covid-19 in een ziekenhuis. Door de drukte word je overgeplaatst naar een ziekenhuis elders in het land. Na twee weken voel je je gelukkig weer een stuk beter en mag je naar huis.

Maar daar begint het herstel pas echt. Je hebt maanden fysiotherapie nodig om weer de oude te worden. Wie betaalt dat allemaal?

Bij vergelijkingssite Independer krijgen ze regelmatig dit soort vragen. ,,Veel Nederlanders maken zich druk of ze goed verzekerd zijn”, zegt zorgverzekeringsexpert Bas Knopperts. En die zorg is vrijwel altijd onterecht. Want de meeste Nederlanders zijn prima verzekerd. Ook als zij corona krijgen.

Patiënten met Covid-19 die benauwd in het ziekenhuis belanden, krijgen alle zorg en medicijnen vergoed. Ook als zij worden overgeplaatst naar een ziekenhuis waar hun zorgverzekeraar geen contract mee heeft afgesloten. Wie een, meestal goedkopere, naturapolis heeft afgesloten krijgt alleen de volledige zorg vergoed bij zorgverleners waar de verzekeraar een contract mee heeft. ,,Maar dat geldt alleen voor de planbare zorg”, verduidelijkt Knopperts.

Toch is het goed om op te letten of het ziekenhuis bij jou in de buurt gecontracteerd is bij jouw verzekeraar, zegt zorgverzekeringsexpert Sandra Mul van de Consumentenbond. ,,Want stel dat je, na de spoedbehandeling, aanvullende behandelingen krijgt in het ziekenhuis, krijg je daarvoor alleen een vergoeding als dit ziekenhuis is gecontracteerd door jouw verzekeraar.” De meeste zorgverzekeraars hebben overigens een contract met alle ziekenhuizen. ,,Vorig jaar waren er maar vier verzekeringen met een beperking voor ziekenhuizen”, zegt Mul.

Spoedeisende zorg wordt áltijd vergoed. ,,Stel dat je een hartinfarct krijgt, dan ga je als patiënt ook niet eerst nog even uitzoeken of je naar een ziekenhuis wordt gebracht dat een contract heeft afgesloten met jouw verzekeraar”, zegt Knopperts. Ook als je dus met corona wordt overgeplaatst naar het buitenland hoef je je geen zorgen te maken over de factuur. ,,Deze wordt direct doorgestuurd naar de verzekeraar.”