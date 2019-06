Zó voorkom je dat je ziek wordt op je eerste vakantiedag

Herkenbaar? Heb je na een drukke periode op het werk éindelijk vakantie, word je opeens ziek. Gelukkig zijn er een aantal dingen die je kunt doen.

Laat die vakantie maar komen.

Plannen

Wanneer je te veel stress ervaart, kan je immuunsysteem in de war raken. Dit is een van de redenen dat mensen ziek worden tijdens hun vakantie. Maak daarom ruim van tevoren to-dolijstjes met dingen die je nog allemaal moet doen op het werk, zodat je niet alle taken nog in de laatste twee dagen moet proppen. Communiceer ook duidelijk naar je collega’s wanneer je op vakantie gaat en durf nee te zeggen als ze op het laatste moment nog vragen of je taken van ze over kunt nemen.

Ontspan op tijd

Probeer tijdens je laatste werkweken al regelmatig te ontspannen. Voorbeelden hiervan zijn wandelen, mediteren of je laten masseren. Zo is de overgang van werken naar vakantie minder groot.

Relativeer

Had je die ene collega beloofd om zijn onderzoek nog even door te lezen, maar is dat er niet meer van gekomen? Maak je niet te druk. Je collega’s redden zich wel en veel taken kunnen echt wel een paar weekjes wachten. Je hebt je best gedaan om alles af te krijgen, dat is alles wat je kon doen. Probeer zorgen dus te relativeren.

Sport op je laatste werkdag

Hoewel je de stress zo veel mogelijk hebt proberen te beperken, is de kans groot dat je laatste werkdag toch best een drukke word. Ga daarom na je werk even lekker sporten, zo kun je die overtollige adrenaline kwijt en kun je je daarna beter ontspannen.

Bron: HLN.