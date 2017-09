Je kunt erg ziek worden van cavia's en dít is hoe dat komt

Een cavia is een ontzettend gezellig diertje dat leuk is om als huisdier te hebben.

Maar zodra je cavia ziek wordt of zich vreemd gedraagt, kun je beter extra voorzichtig zijn. Zieke cavia’s kunnen namelijk een bacterie met zich meedragen dat bij mensen een longontsteking veroorzaakt.

Bacterie

Onderzoekers hebben namelijk ontdekt dat zeker 3 mensen die in het ziekenhuis lagen met een longontsteking contact hebben gehad met een cavia. Het gaat om de zogeheten ‘cavia-bacterie’ die lijkt op de bacterie die bij mensen de ‘papegaaienziekte’ kan veroorzaken. Een patiënt in het Bernhoven-ziekenhuis in Uden droeg inderdaad een bacterie bij zich die haar huisdier ook had. Hoe groot die kans precies is dat je zelf ziek wordt als je een zieke cavia aait, is nog onduidelijk.

Even zeggen

Toch wordt aangeraden dat je altijd naar de dierenarts moet gaan als je knaagdier een oogontsteking heeft of moet niezen. Word je vervolgens zelf niet lekker? Meld dan aan je eigen arts dat je thuis een caviaatje hebt.

Bron: Omroep Brabant. Beeld: iStock