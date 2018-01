Vrouw denkt ziekte van Crohn te hebben, tot artsen dít in haar darmen vinden

Een Britse vrouw die al jaren dacht last te hebben van de ziekte van Crohn, bleek echter resten van een zeer, eh, ongewenst voorwerp in haar darmen te hebben.

De 41-jarige vrouw had last van acute buikpijnaanvallen en een opgeblazen gevoel dat soms wel drie dagen kon aanhouden. Daarom dachten artsen al snel dat zij last had van de bekende ernstige darmaandoening ziekte van Crohn, vooral omdat de symptomen zo overeenkwamen.

Ketchup

Maar toen de vrouw niet reageerde op de standaard behandeling voor de ziekte van Crohn, besloten haar artsen over te gaan tot een operatie. Wat vervolgens in de darmen werd aangetroffen, was op z’n zachtst gezegd een complete verrassing.

De vrouw bleek geen last te hebben van de ziekte van Crohn, maar van een opgehoopte, ontstoken massa in haar darmen, die veroorzaakt werd door stukjes van een zakje Heinz-ketchup. Het plastic had haar dunne darm geperforeerd. Volgens de dokters was het de eerste keer dat een ingeslikte verpakking symptomen van de ziekte van Crohn had veroorzaakt.

Klachten verdwenen

Toen de artsen de restjes van de ketchupverpakking hadden verwijderd, verdwenen de klachten onmiddellijk, als sneeuw voor de zon. Dit was 5 maanden na de operatie nog steeds zo.

In een Brits vaktijdschrift voor medici roepen de artsen die de vrouw geopereerd hebben op om vaker te opereren wanneer patiënten niet reageren op de behandeling tegen de ziekte van Crohn. Want … je weet maar nooit wat je dan aantreft.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Nieuwsblad. Beeld: iStock.