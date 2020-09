Is het ziekteverloop bij een tweede coronabesmetting anders?

Inmiddels is bekend dat het mogelijk is om een tweede coronabesmetting op te lopen. Maar is het ziekteverloop de tweede keer dan net zo erg als de eerste keer? We vroegen het Piet Maes, professor virologie aan de KU Leuven.

Dat je opnieuw besmet kunt worden, werd bekend toen in Hong Kong, België en Nederland de eerste herbesmettingen aan het licht kwamen. Je zou verwachten dat mensen dan al een zekere immuniteit of een afweerreactie hebben opgebouwd na de eerste besmetting waardoor de tweede keer milder zal verlopen.

Piet Maes, professor epidemiologische virologie, verwacht dit mogelijks ook. Maar door de relatief weinig herbesmettingen is er nog niet genoeg bewijs om dit aan te tonen. “Toch hebben alle patiënten die tot nu toe een herinfectie hebben opgelopen, die bij mij bekend zijn, een mild tweede ziekteverloop gehad. Maar daarbij verliep de eerste keer dus ook relatief mild.”

“Maar wanneer je naar andere virale infecties kijkt, dan zie je dat de ziekte meestal milder verloopt. Dat kun je waarschijnlijk ook bij het coronavirus verwachten. De meesten zullen een soort immuniteit opbouwen waardoor de ziekte een tweede keer sneller afgeweerd kan worden.”

Andersom gesteld: is het ook mogelijk om na een mild eerste ziekteverloop, een heftiger tweede ziekteverloop te hebben? “Dat is een lastige. Als de immuniteit van een persoon een grote factor speelt bij de kans of iemand besmet raakt, dan zou je dat niet verwachten. Maar daar zijn nog geen aanwijzing voor”, vertelt de professor.

Tijdspanne tot tweede coronabesmetting

Eerder onderzoek toonde aan dat een herbesmetting al binnen één jaar kan plaatsvinden. Ook professor Maes ziet dit, maar houdt slag om de arm: “Momenteel wordt immuniteit voor het virus gescoord aan de hand van antilichamen. En die antilichamen zien wij inderdaad al na een paar maanden tot een halfjaar flink dalen. Maar antilichamen zijn niet de enige immunologie die je opbouwt in je lichaam: de zogeheten ‘cellular immune response’ en ‘memoire cellen’ kunnen ook reageren op het virus en het opruimen. En naar deze parameters is nog heel weinig onderzoek naar gedaan, dus het is nog niet te voorspellen hoe dat er bij het coronavirus uitziet.”

