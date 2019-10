Zijn aardappels eigenlijk wel zo gezond als we denken?

We zijn er allemaal mee grootgebracht en eten het nog steeds geregeld: de oer-Hollandse pieper. Maar toch wint de zoete variant steeds meer aan populariteit. Je zou daarom haast denken dat de normale aardappel geen goede keuze meer is. Daarom de vraag: zijn aardappels eigenlijk wel zo gezond?

Er wordt steeds vaker geroepen dat aardappels weinig voedingsstoffen en juist véél calorieën bevatten. Maar we hebben goed nieuws: er is niks mis met de pieper. Dit is waarom.

Gezondheidsvoordelen aardappels

“Aardappelen zijn gevuld met meer kalium dan bananen! En ze bevatten ook vezels, vitamine C, vitamine B6, plus een beetje ijzer en calcium,” verklaart voedingsdeskundige Elizabeth Shaw aan Pure Wow. Ze vertelt dat kalium goed voor een gezonde bloeddruk is en dat vitamine B6 van cruciaal belang voor de ontwikkeling van de hersenen is.

Vitaminen en minderalen

Elizabeth vervolgt met uit te leggen dat de andere vitaminen in aardappels ook erg belangrijk voor de mens zijn. “IJzer is cruciaal voor gezond bloed en calcium is een bouwsteen van sterke botten. En je weet waarschijnlijk al dat vezels een positieve uitwerking op het spijsverteringskanaal hebben, terwijl vitamine C een gezond immuunsysteem ondersteunt en een jeugdig ogende huid bevordert”, gaat ze verder.

Zoete aardappel versus normale pieper

Nog niet overtuigd? De voedingsdeskundige vertelt dat er nóg meer gezonde dingen in aardappels zitten. “Ze bevatten voedingsstoffen zoals flavonoïden, die werken als krachtige antioxidanten,” aldus Elizabeth. En mocht je denken dat de zoete aardappel veel gezonder is, dan heb je het mis. Ze zijn iets minder calorierijk, maar qua voedingsstoffen zit er weinig verschil tussen de 2.

