Waarom het niet gek is als je nú al zin hebt in de herfst

Leuk hoor, zonder jas naar buiten en die lange, lichte dagen. Aan regen, gekleurde bomen en koeler weer denk je met de barbecue in de tuin misschien niet.

Toch is het niet gek als je nu al zin hebt in de herfst. Volgens psychologen is dat simpel te verklaren.

Advertentie

Het is goed zo

In de herfst zijn onze verwachtingen wat lager. Je rekent op slecht weer en bent niet zo gauw teleurgesteld als het dan ook daadwerkelijk slecht weer wordt. In de zomer moeten mensen heel veel van zichzelf. Veel sociale activiteiten staan er op de planning omdat de dagen nu eenmaal lang zijn en het lekker weer is, ook ’s avonds na het werk nog. We voelen de druk om steeds wat leuks te doen en naar buiten te gaan. We moeten van onszelf veel ondernemen, want ja, nu is het immers zomer.

In de herfst is dat gevoel weg: dan mogen we lekker op tijd naar bed, mogen we afspraken afzeggen omdat het regent en mogen we een weekend nietsdoen, gewoon, omdat het lekker is. Dan laden we meer op dan in die zomermaanden. In de zomer staan we volgens experts ‘meer aan’. We moeten dit, sus en zo en dan nog veel meer. Mensen voelen zich in de zomer ook sneller falen als ze eventjes niets te doen hebben en bijvoorbeeld op de bank televisie kijken. Gelijk bekruipt hen een gevoel: waarom zit ik niet op een bootje met vrienden te genieten van de zon?

Sommigen kunnen er echt niet mee omgaan, met de druk van de zomer. Vandaar dat er in het ergste geval ook wordt gesproken over seizoensgerelateerde depressies.

Dat heeft met nog iets te maken: de ‘Summer Body Blues’. Omdat we veel blote mensen om ons heen zien op bijvoorbeeld het strand, zien we ook anderen die net wat slanker zijn of net wat grotere borsten hebben. Daardoor voelen we ons onzekerder over ons eigen lichaam. In de herfst en winter is iedereen gehuld in laagjes kleding en grotere truien en zijn we allemaal automatisch wat ‘meer gelijk’.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Health. Beeld: iStock