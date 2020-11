Dan máák je maar zin: zo krijg je ondanks vermoeidheid weer plezier tussen de lakens

Na een lange werkdag plof je uitgeteld op de bank en het laatste waar je behoefte aan hebt, is je laatste restje energie gebruiken voor een vrijpartij. Herkenbaar?

Helemaal in een lange relatie kan sex soms minder worden, of zelfs helemaal op de achtergrond verdwijnen. Toch is en blijft intimiteit belangrijk – juist als je al jaren samen bent en het spannende er misschien een beetje af is.

Advertentie

Het belang van intimiteit

Maar waarom is intimiteit zo belangrijk? Als sex goed is, is de emotionele band met je partner sterker. En slechts twee keer per maand een goede vrijpartij is al voldoende om de psychologische en fysieke voordelen te ervaren: een sterkere mentale gezondheid, minder stress en een lager risico op kanker en hart- en vaatziekten.