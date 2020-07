Een baan waarbij je 8 uur per dag zit: is dat wel gezond?

Beweeg je veel en zit je relatief weinig? Dan leef je in de regel langer en heb je minder kans op ziektes. Maar wat als je genoodzaakt bent voor je baan veel uren per dag zittend door te brengen?

In Nederland kunnen we er namelijk nogal wat van. Uit een onderzoek van het RIVM uit 2016 blijkt dat Nederlanders dagelijks gemiddeld 8,7 uur zittend doorbrengen. Jongeren (12 tot 20 jaar) scoren het hoogst met gemiddeld 10,4 uur per dag.

En dat langdurige zitten heeft risico’s voor de gezondheid. Ondanks dat onderzoek nog in de kinderschoenen staat, zijn er aanwijzingen dat veel zitten o.a. kan leiden tot overgewicht, diabetes type 2 en vervroegd overlijden.

Je kunt af en toe staand werken, maar veel beroepen beoefen je nou eenmaal zittend uit. Van marketeer tot receptionist. En eten en ontspannen (lezen, televisie kijken, puzzelen) doen we ook zittend. Is je gezondheid dan gedoemd? “Als je in je vrije tijd actieve dingen onderneemt niet”, zegt, fysiotherapeute Steffie Schoenmakers. “Neem een omweg op de fiets, ga op pad of maak een grote wandeling. Ook is het belangrijk om tijdens je werk voldoende afwisseling te hebben, dus ga een keer staand werken. Of zet de wekker zodat je regelmatig gaat staan; zet een kopje koffie of thee, doe een paar stretchoefeningen, dat soort dingen.”

Afwisseling

Oké, geen reden tot paniek dus. Maar we willen de schade natuurlijk wel zoveel mogelijk beperken. Hoe? Er zijn volgens Schoenmakers geen specifieke oefeningen om die kantoorbillen te voorkomen, volgens haar is afwisseling het allerbelangrijkste. “Elk half uur of uur een keer staan en wat rondlopen kan al helpen. Natuurlijk náást de lichamelijke activiteit die je doet naast je werk.”

En een sta-bureau? Ook dat zal niet alles oplossen volgens de fysiotherapeute. “Maar het kan zeker helpen. De hoofdzaak blijft: wissel af. De hele dag achter een sta-bureau is ook weer niet alles.”

Neuropsycholoog Mark Tigchelaar legt in deze video uit dat ook je focus gedurende dag een stuk minder wordt als je veel zit:

Beeld: iStock