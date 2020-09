Zo blijft je verjaardagstaart beschermd tegen bacteriën en spuug

Het uitblazen van verjaardagskaarsjes is in coronatijd best wel een dingetje. Je wilt immers niet dat al je speeksel over de verjaardagstaart heen vliegt en dat je zo per ongeluk andere mensen besmet met corona – of zelf besmet raakt. De Amerikaanse tandarts William Kay komt daarom met een geniale uitvinding.

Hij bedacht de Top it Cake Shield: een plastic beschermer die ervoor zorgt dat je verjaardagstaart beschermd blijft en jij gewoon de kaarsjes uit kunt blazen.

Besmet stukje verjaardagstaart

Het uitblazen van verjaardagskaarsjes is niet bepaald coronaproof. Wetenschappers ontdekten in 2017 al dat de bacteriële overdracht bij het uitblazen van kaarsen op een taart maar liefst met 1.400% stijgt. Nu nemen we dat normaal gesproken misschien voor lief, nu is dat natuurlijk een ander verhaal. Een ander besmetten of zelf een besmet stuk verjaardagstaart eten is namelijk wel het laatste wat je wilt.