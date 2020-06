Zó dik hoor je zonnebrand eigenlijk te smeren

We weten inmiddels allemaal hoe belangrijk het is om zonnebrand te gebruiken. Maar weet je ook hoe dik je het moet smeren? Grote kans dat je dat namelijk al jaren verkeerd doet.

Het is namelijk meer dan je denkt.

Verbranden

Uit de zon blijven tijdens de piekuren, ook smeren bij bewolking en niet vergeten af en toe bij te smeren. Het is allemaal allang bekend. Bij velen gaat het nog regelmatig fout en eindigt een dagje strand of tuin toch in een verbrande huid. Heb jij het smeren inmiddels wel onder de knie? Goed bezig! Maar de vraag is dan vooral: hoe dik smeer je de zonnebrand?

Pindakaas

Volgens Dr. Germaine Relyveld mag zonnebrand namelijk behoorlijk dik opgesmeerd worden. Volgens deze melanoomexpert moet je zonnebrand namelijk net zo dik aanbrengen op je huid, als je pindakaas op je brood aanbrengt. Je moet dus echt een laag kunnen zien liggen.

Ogen beschermen

Ook zegt zij dat het het beste is om te smeren met een factor tussen de 30 en de 50. Het beste is om iedere 2 uur dan opnieuw te smeren. Zo zou je volgens Relyveld het beste beschermd zijn tegen de zon. Daarbij is het altijd belangrijk om je huid nog eens extra te beschermen met kleding of je gezicht met een pet. Ook het dragen van een zonnebril met goed UV-filter is belangrijk. Het zou namelijk zelfs mogelijk zijn om een melanoom in je oog te krijgen. Altijd voorzichtig zijn dus!

