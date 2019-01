Wanneer je jarenlang samen bent, wil het seksleven weleens inkakken. Gelukkig weet Donna Page, een professionele astroloog met een diploma in counseling psychologie, precies wat het universum denkt dat jij moet doen om je seksleven weer nieuw leven in te blazen.

Waterman (20 januari – 18 februari)

Heb in 2019 een positieve mindset en zorg dat je goed aangeeft wat je wilt. Wees hierbij niet bang voor de mening van je partner, de kans is groot dat je partner zich aan jou aanpast. Staat hij of zij er totaal niet voor open? Dan wordt het misschien tijd voor een meer open-minded iemand.

Vissen (19 februari – 20 maart)

Voor jou is zelfvertrouwen belangrijk. Geniet van je schoonheid – vanbuiten maar ook vanbinnen – zorg dat je je fijn voelt en verwen jezelf wat extra. Ook romantiek kan jouw seksleven boosten. Duik niet meteen het bed in, maar schenk ook aandacht aan bijvoorbeeld een romantisch diner bij kaarslicht.

Ram (21 maart – 19 april)

Een Ram mag dit jaar wel wat risico’s nemen. Wees duidelijk in wat je wilt in bed en probeer dingen uit die je altijd al uit hebt willen proberen, maar misschien niet durfde. Bonustip: een sensuele massage kan dingen op gang brengen.

Stier (20 april – 20 mei)

Het is tijd om gehoor te geven aan de ene fantasie die je altijd al hebt gehad! Wees open naar je partner en praat over je gevoelens, dan voel je je relaxter bij je partner. Maar vooral: geniet, want jij gaat eindelijk krijgen wat jij wil tussen de lakens!

Tweelingen (21 mei – 20 juni)

Duidelijkheid, dat is de sleutel voor Tweelingen. Spreek uit wat je wilt, hoe je het wilt en wanneer je het wilt. 2019 is het jaar om je sensualiteit verder te ontwikkelen. Neem hier ook je tijd voor en geef dit prioriteit.

Kreeft (21 juni – 22 juli)

Een Kreeft gaat dit jaar groeien qua seksualiteit. Dat wat je eerst een beetje te kinky vond, lijkt je nu eigenlijk wel spannend. Wees niet bang om deze dingen uit te proberen en je grenzen te verleggen!

Leeuw (23 juli – 22 augustus)

Laat dat serieuze gaan en probeer meer plezier te hebben in de slaapkamer. Volg je intuïtie hierin en laat je gevoel leiden. Dit zorgt ervoor dat de vonk weer overslaat en dat het ultieme seksueel plezier weer terugkomt.

Maagd (23 augustus – 22 september)

Dit wordt jouw seksjaar, Maagd! Je gaat het druk krijgen in de slaapkamer. Om de seks nog meer te boosten is het belangrijk dat je jezelf goed kent en weet je wilt. Maar let op: maak naast het seksen ook ruimte voor romantiek.

Weegschaal (23 september – 22 oktober)

Je krijgt een veel beter seksleven als je besluit dingen te veranderen. Kleine dingetjes, zoals een nieuw lingeriesetje, kunnen al een groot verschil maken!

Schorpioen (23 oktober – 21 november)

Het is een welbekend gezegde: commnication is key. In 2019 geldt dit al helemaal voor Schorpioenen. Door met je partner te praten en hem of haar te vertrouwen, krijg je samen een diepere intimiteit, waardoor seksuele bevrediging zich kan ontwikkelen.

Boogschutter (22 november – 21 december)

Ook de Boogschutter moet goed communiceren dit jaar. Wees eerlijk over je gevoelens, zelfs als je dat eng vindt. Tip: gezond eten kan helpen om je sensualiteit te ontwikkelen.

Steenbok (22 december – 19 januari)

Neem het allemaal niet te serieus, Steenbok. De boel mag soms best wat losser gemaakt worden, bijvoorbeeld door een stout grapje. Zorg ervoor dat je je op je gemakt voelt, dan gaat de rest vanzelf.

Bron: Women's Health.