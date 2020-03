Zo gevaarlijk is het coronavirus voor zwangere vrouwen

Het coronavirus heeft nu ook Nederland bereikt. Zondagochtend schreven we al wat dit virus betekent voor kinderen. Maar hoe zit dat met ongeboren kinderen? En waar moet je op letten als zwangere vrouw met betrekking tot het virus?

Het coronavirus is een vrij nieuw virus. Om die reden is er nog niet veel bekend over de effecten van de ziekte op zwangere vrouwen en de ongeboren baby. Momenteel wordt hiernaar nog volop onderzoek gedaan.

Immuunsysteem

Toch hebben experts van de Cleveland Clinic in Amerika zich uitgesproken over het onderwerp. Zij melden dat het coronavirus niet gevaarlijker is voor een zwangere vrouw dan een gewone griep. Het is bekend dat zwangere vrouwen over het algemeen een minder sterk immuunsysteem hebben ten tijde van de zwangerschap. Hierdoor zou theoretisch een virus eerder kunnen leiden tot complicaties.

Voorzorgsmaatregelen

Ook zou, omdat het immuunsysteem tijdens een zwangerschap zwakker is, het risico op besmetting groter zijn. Het is voor zwangere vrouwen dus extra belangrijk om zich te houden aan de hygiënevoorschriften. Denk aan het regelmatig wassen van handen en het hoesten en niezen in de elleboogholte.

Effecten op de baby

Tot nu toe is er nog niet veel bekend over de effecten van het coronavirus op de zwangerschap zelf. Uit de eerste onderzoeken kan nog niet definitief geconcludeerd worden of ongeboren baby’s het virus kunnen oplopen. Wel zijn de resultaten vooralsnog niet zorgwekkend. Alle baby’s van moeders die ten tijde van de zwangerschap besmet waren met het virus, zijn negatief getest en hebben het virus dus niet opgelopen.

Complicaties

Mogelijk zou het risico op geboorteafwijkingen bij baby’s wel toenemen als de moeder het virus heeft opgelopen. Ook zou mogelijk de kans op een miskraam of een doodgeboren kind iets toenemen als de moeder tijdens de zwangerschap het coronavirus krijgt. Dit meldt het Center for disease control and prevention.

