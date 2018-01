Zó gevaarlijk is het echt om je nies in te houden

Op kantoor, in de stiltecoupé in de trein of ergens anders in het openbaar houden we vaak onze nies in omdat we anderen niet lastig willen vallen. Maar hoe gevaarlijk is dat nou eigenlijk echt?

We kennen allemaal de mythes rondom je nies inhouden. Zo zouden je oogballen eruit kunnen schieten wanneer je niet hardop niest. Allemaal gekkigheid zou je denken, maar dat is niet helemaal waar. Een Britse man weet daar alles van nadat zijn keelholte scheurde doordat hij zijn nies inhield.

Extreem beschadigd

De man kneep zijn neus dicht bij het niezen en daarmee beschadigde hij zijn keel zo extreem dat hij bijna niet meer kon slikken en praten. Pas op de eerste hulp kwam hij erachter dat de nies de oorzaak van zijn keelklachten was. De man werd meteen opgenomen in het ziekenhuis om een infectie te voorkomen. Uiteindelijk is zijn keel weer helemaal genezen en hield hij er niets aan over, maar de volgende keer zal hij wel 2 keer nadenken voor hij zijn nies inhoudt.

Mond en neus open

De kans dat een nies zoveel schade aanricht, is volgens experts wel heel klein. Het zou dan ook goed kunnen dat de man, zonder dat hij dit wist, al iets onder de leden had. Toch is het altijd beter om met je mond en neus open te niezen zodat de kracht geen schade aan kan richten.

