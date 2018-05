Heerlijk, die zomerse temperaturen. Maar voor de meeste ouders zorgt het ook voor wat stress. Want deze hitte kan best gevaarlijk zijn voor die kleintjes. Maar geen paniek. Zó herken je een zonnesteek bij baby’s en jonge kinderen en zo voorkom je er een.

Gevaarlijk

Meer dan twintig procent van de ouders komt tussen 11 en 16 uur wel even buiten met een baby of hun jonge kinderen. Dit blijkt uit een enquête van Newpharma. Maar dit kan soms best gevaarlijk zijn, want kinderen kunnen in een paar minuten al een zonnesteek krijgen. Belangrijk is dan dat je weet hoe je ermee om moet gaan.

Vochtig

Wanneer kinderen bevangen worden door de hitte, kan dit komen door een zonnesteek. Ze hebben dan meer dorst dan normaal en zullen snel vermoeid zijn. Ook voelt hun huid dan koel en vochtig aan. Als ze al wat ouder zijn, kunnen ze ook last hebben van krampen in hun buik, armen of benen.

Symptomen

Je hebt een zonnesteek als je een hoge lichaamstemperatuur hebt van zo’n 39,4 graden Celcius. Ook kun je last hebben van een droge mond, veel dorst, rusteloosheid, prikkelbaarheid, hoofdpijn, duizeligheid en vermoeidheid. Heeft je kind hier last van? Dan is het belangrijk dat zijn of haar lichaamstemperatuur zo snel mogelijk daalt. Kinderen kunnen namelijk snel hun bewustzijn verliezen. Breng ze dan ook naar een koele plek en geef ze wat te drinken. Bij twijfel kun je altijd een arts bellen.

Herhalen

Maar voorkomen is natuurlijk beter dan genezen. Zorg er daarom voor dat baby’s en jonge kinderen midden op de dag niet te veel buiten komen. Ook al is het bewolkt, UV-stralen kunnen alsnog de huid aanvallen. Daarnaast is het van belang dat je baby’s en kinderen goed insmeert tegen de zon. Veel ouders vergeten dit te herhalen wanneer de kinderen uit het water komen. De zonnebrand is dan afgespoeld en geeft dus niet meer die optimale bescherming als van tevoren.

Schaduw

Bovendien kan een zonnebril en/of zonnehoedje al grotendeels beschermen tegen de zon. Maar probeer ze alsnog zo veel mogelijk in de schaduw te laten spelen en zorg ervoor dat ze lichte, katoenen kleding aan hebben. Zwemmen met een shirt of hemdje kan natuurlijk ook altijd.

Oververhit

Met deze hoge temperaturen moet je kinderen nooit alleen achterlaten in de de auto. Hou ze ook tijdens de autorit goed in de gaten. Als kinderen niet gewend zijn de warme temperaturen, kunnen snel oververhit raken. Zorg ervoor dat ze genoeg drinken en laat ze bij echt hoge temperaturen beter binnen spelen.

Bron: HLN.be. Beeld: iStock