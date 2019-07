Zó kom je van je rugpijn af (en voorkom je het de volgende keer)

Rugpijn is hartstikke vervelend. Naast de pijn word je ook in je bewegingsvrijheid behoorlijk beperkt. Gelukkig zijn er een paar manieren om je rugpijn te verminderen of om er zelfs vanaf te komen.

Stretch

Zowel stretchen als yoga is supergoed voor je spieren en gewrichten, dus ook voor je rug. Door dagelijks te stretchen en een paar keer per week aan yoga te doen, houd je je spieren soepel en kun je rugpijn verminderen en voorkomen. Geen idee hoe je precies moet stretchen? Op YouTube staan een hoop oefeningen, ook voor beginners.

Laat je masseren

Deze vinden we allerminst vervelend: laat je masseren. Het liefst door een professional die er verstand van heeft, zodat precies de goede plekjes aandacht krijgen.

Gebruik een crème met capsaïcine

Capsaïcine is het ingrediënt in pepers wat voor het brandende gevoel zorgt wanneer de pepers in je mond of op je huid komen. Wanneer je crème met capsaïcine op de pijnlijke plekken in je rug smeert, kan dit de pijn flink verlichten.

Probeer balneotherapie

Balneotherapie is een vorm van hydrotherapie waarbij je ongeveer een half uur in bad doorbrengt. Het water is vaak met mineralen, zouten, oliën of mineraalrijke modder verrijkt. Deze therapie wordt ook vaak bij reumatische klachten gebruikt. Je lichaam kan in zo’n bad even heerlijk ontspannen, en daar wordt je rug ook blij van.

Ga langs bij de huisarts

Om erachter te komen waar de rugpijn vandaan komt, is het ook verstandig om lang te gaan bij je huisarts. Ook als je er maar niet vanaf komt, is het een goed idee om met je huisarts te praten.

Rugpijn voorkomen

Voorkomen is natuurlijk beter dan genezen. Ben jij net van je rugpijn af en wil je absoluut niet wéér rugpijn? Let dan op de volgende punten.

Houding

Voor de hand liggend misschien, maar je houding is ontzettend belangrijk voor je rug. Zeker als je heel de dag achter een bureau zit, is het belangrijk om je houding nauwlettend in de gaten te houden. Zorg ervoor dat je rug altijd recht is, je beeldscherm op ooghoogte staat en probeer niet te vaak je benen over elkaar te doen, dat heeft een slechte invloed op je onderlichaam en ruggengraat.

Slaaphouding

Ook je slaaphouding heeft invloed op de conditie van je rug. Je kunt beter niet op je buik slapen, dat belast je onderrug en nek te veel. Het beste kun je op je zij slapen met een kussen tussen je knieën, of op je rug met een kussen onder je knieën.

Doe oefeningen

Met de juiste oefeningen hou je je rug in topvorm. Raadpleeg wel altijd een professional voordat je met oefeningen begint, zoals je fysiotherapeut, dokter of iemand in de sportschool die er verstand van heeft.

Bron: PureWow. Beeld: iStock