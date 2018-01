Snif, snuit, snotter: zó kom je van je neussprayverslaving af

Herkenbaar? Dat gevoel van een éeuwig verstopte neus met maar één oplossing: neusspray. Stiekem weet jij ook wel dat dit niet het juiste antwoord is, maar je kan-niet-stoppen.

Elke avond voor het slapengaan spray je toch nog even in beide neusgaten voor een betere nachtrust.

Xylometaz.. wat?

Allereerst: niet alle neussprays zijn verslavend. De neussprays waar het stofje xylometazoline in zit, heeft enkel een verslavende werking. Dit stofje zorgt ervoor dat de gezwollen slijmvliezen in je neus kleiner worden en het vernauwt de bloedvaatjes waardoor je weer beter kunt ademen. Maar helaas, zo gauw je stopt met sprayen, verwijden de bloedvaatjes zich ook weer.

Beschadigen

Het neusslijmvlies kan beschadigen als je de neusspray langer dan een week gebruikt. Het slijmvlies blijft voortdurend opgezwollen waardoor jij weer naar de neusspray grijpt. En vervolgens zul je het verhaaltje wel kennen: hoe langer je het gebruikt, hoe meer neusspray je nodig hebt, hoe meer het slijmvlies beschadigt, hoe vaker je naar de neusspray grijpt…

Trilhaartjes

Het klinkt je vast bekend in de oren dat het tussenschot van de neus beschadigd raakt, maar dit is nooit wetenschappelijk bewezen. Wel gaan de trilhaartjes in je neus langzaam kapot waardoor je vatbaarder bent voor bacteriën en infecties. Gelukkig is het wel zo dat als je stopt met de neusspray, de trilhaartjes zich weer herstellen.

En dan nu stoppen!

Probeer toch eens in één keer te stoppen. Als je doorzet zul je na een aantal dagen verbetering voelen doordat het opgezwollen neusslijmvlies slinkt en je weer vrijer kunt ademen. Toch weet jij als de beste dat dit makkelijker gezegd dan gedaan is. Je kunt het daarom ook proberen af te bouwen. Spray om te beginnen eerst maar aan één kant. Je kunt hierdoor toch nog via één neusgat vrij ademen waardoor het makkelijker is om te stoppen. Om het dichte neusgat open te houden kun je met een zoutoplossing spoelen.

Neusspray is niet uit den boze, maar zorg ervoor dat je bij een neusverkoudheid de neusspray met xylometazoline nooit langer dan 7 dagen gebruikt. Houdt de verkoudheid langer aan? Dan raden we aan om bij de huisarts naar een neusspray te vragen zónder xylometazoline.

Bron: gezondheidsnet.nl. Beeld: iStock