Konijnen en vogels mogen vanaf 2023 misschien niet meer in een hok of kooi worden gehouden. Dat is het gevolg van een nieuwe dierenwet, die vorige week zonder al teveel gemor is aangenomen door de Eerste Kamer. Mensen met bepaalde huisdieren kunnen daardoor in de problemen komen.

De nieuwe wet is ingebracht door de Partij voor de Dieren en regelt dat vanaf 1 januari 2023 dieren geen pijn of ongemak meer mogen hebben als ze in een stal, hok of kooi gehouden worden. Ze moeten hun natuurlijke gedrag kunnen vertonen in hun verblijf.

Advertentie

Bewegingsvrijheid van huisdieren

Het gaat daarbij niet alleen om de veehouderijen, maar ook om huisdieren. “Daarbij kun je denken aan het eenzame konijn in het hok in de achtertuin of aan de vogel in de kooi”, zegt Bas Rodenburg, hoogleraar dierenwelzijn aan de Universiteit Utrecht tegen het AD. Om ervoor te zorgen dat de dieren hun natuurlijke gedrag kunnen vertonen, zullen kooien en hokken aangepast moeten worden.

Het gaat ook om de sociale behoeftes en bewegingsvrijheid van huisdieren. Bas zei daarover tegen het AD: “Een konijn zit nu vaak in z’n eentje in een hok, terwijl het eigenlijk heel sociale dieren zijn. Dat geldt ook voor parkieten en andere vogels, die van nature veel bewegingsvrijheid hebben.”

Daarnaast zegt hij nog dat het door de wet zou kunnen dat iedere kat de mogelijkheid moet hebben om naar buiten te gaan, wat in een drukke stad of in een appartement voor problemen kan gaan zorgen.

Onduidelijkheid

Minister Carola Schouten (Landbouw) zit met de nieuwe wet in haar maag, schrijft het AD. In april raadde zij nog af om met de wet in te stemmen, maar vorige week gebeurde dat dus alsnog. Aan haar nu de taak om te bekijken wat de wet in de praktijk gaat betekenen. “De wet is heel open geformuleerd”, zegt ze. “Daarbinnen moet je kijken wat wel en wat niet kan.” Zo is het volgens Carola lastig te bepalen wat nu precies natuurlijk gedrag van dieren is.

Veehouderij

De wet zal ook gaan gelden voor de veehouderij, want ook in de stallen zouden dieren de mogelijkheid moeten krijgen om hun natuurlijke gedrag te vertonen. Maar ook daar is onduidelijk wat de wet precies gaat inhouden. In de komende weken moet die duidelijkheid er wel gaan komen. Tot die tijd kunnen we onze pluizige vriendjes het beste nog maar wat extra aandacht geven!

Bekijk in de video hieronder hoe je volgens dierenarts Martijntje een gelukkig konijnenkoppel houdt in een hok:

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: AD, Hart van Nederland. Beeld: GettyImages.