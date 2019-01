Zó kun je gember het beste schillen en bewaren

Gember heeft een verwarmend effect én is ook nog eens goed voor je immuunsysteem. Maar wat is nu de beste manier om gember te schillen? En hoe voorkom je dat er straks harde stukken ingedroogde gember in je koelkast liggen?

Eigenlijk heb je niet meer nodig dan een lepel, een bakje en wat water of wodka.

Advertentie

Schillen

Hoewel de meeste mensen gember met een klein mesje schillen, kun je het beste een kleine lepel hiervoor gebruiken. Klinkt misschien een beetje gek, maar werkt prima. In deze video van Gezondheidsnet kun je zien hoe dit gaat:

Bewaartips

Als je klaar bent met het schillen kun je de stukken gember die je niet gebruikt het beste in een bakje water in de koelkast zetten. Dit voorkomt dat de gember uitdroogt. Wel is het belangrijk dat je het water dagelijks ververst. Deze bewaarmethode is vooral handig als je gember bijna dagelijks gebruikt. Je kunt er ook voor kiezen om de gember onder te dompelen met wodka in plaats van water. De gember is dan nog langer houdbaar, maar het smaakt wel nét iets anders.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Elle. Beeld: YouTube, iStock