Zó lang gaat de griepepidemie nog duren

Heb jij het gevoel alsof iedereen om je heen ziek is? Dat is niet voor niks: de griepepidemie van 2019 is op dit moment in volle gang en als we de cijfers moeten geloven, dan blijft dat voorlopig wel zo.

Op dit moment heerst er al zo’n vijf weken een griepgolf in Nederland, zo blijkt uit een onderzoek van Nivel. En het slechte nieuws is dat we er nog lang niet zijn.

Zó lang duurt het nog

Een griepepidemie duurt in Nederland namelijk gemiddeld ongeveer negen weken. Aangezien dit de vijfde week is, hebben we nog bijna een maand te gaan. Op zijn minst. Vorig jaar duurde de griepepidemie namelijk twee keer zo lang als normaal. Als dat dit jaar weer het geval is, dan zou dit betekenen dat de griepepidemie nog dertien weken gaat duren. Brrr… wij moeten er echt niet aan denken!

Bron: Women's Health.